Star Plus ofrecerá acceso gratuito por tres días: conoce cómo y cuándo será posible

Pese a que otros servicios como HBO Max y Amazon ofrecen un periodo de prueba de siete días, Disney Plus y Star Plus tuvieron su arribo a Latinoamérica sin esa posibilidad. No obstante, diversos portales, como la revista GQ México, han comentado que esta última plataforma ofrecerá acceso gratuito a su videoteca de contenido por tres días gracias a su oferta Pase Libre.

Parte del catálogo de Star Plus: Family Guy, The Walking Dead y los torneos de ESPN. Foto: Star Plus

De esa manera, la compañía espera que los potenciales suscriptores puedan optar por algunos de los planes de pago si así lo desean. En ese sentido, el Pase Libre se hará efectivo desde el próximo viernes 22 de octubre hasta el domingo 24 del mismo mes. Con ello, los espectadores podrán reproducir todo el contenido disponible en el servicio, lo cual incluye los estrenos exclusivos, la transmisión de encuentros deportivos y populares títulos como Los Simpson, American Horror Story, y mucho más.

¿Cómo ver Star Plus gratis por tres días?

Para poder ver Star Plus gratis por los tres días en los que estará disponible el Pase Libre, primero debes entrar a la página web del streamer y ahí te pedirá que te registres. No obstante, debes hacerlo a partir de las 12.00 a. m. del 22 de octubre, ya que desde ese momento estará habilitada la mencionada promoción.

Como es lo habitual, la web pedirá que ingreses tus datos bancarios, pero es parte de su proceso usual de registro. Sin embargo, hay un detalle importante que debes tener en cuenta: si finalmente no decides quedarte con algún plan de pago, debes cancelar tu suscripción dentro de la fecha límite. De no hacerlo, la plataforma tomará por confirmada tu afiliación a su servicio.

La nueva serie de Chucky se estrenará en Star Plus el próximo 27 de octubre. Foto: Star Plus

Precio de Star Plus para Perú