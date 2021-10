Pasión de gavilanes 2: Michel Brown no descarta aparición en secuela de Telemundo

Pasión de gavilanes tiene a todos los fanáticos a la espera de nuevas actualizaciones desde que emitieron un primer adelanto con el que confirmaban una secuela para la exitosa novela de Telemundo. Sin embargo, muchos se preguntaban qué sería de Franco Reyes, ya que Michel Brown había dejado en claro anteriormente que no tenía planes de reincorporarse a la trama de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Pasión de gavilanes se emitió por primera vez en 2003 y finalizó en 2004. Foto: Telemundo

No obstante, los admiradores pueden respirar tranquilos porque, durante una reciente entrevista con el programa Hoy día, Brown fue consultado acerca de un posible regreso al show protagonizado por Mario Cimarro y Danna García, a lo que el actor argentino contestó rápidamente: “Todavía no se sabe. Voy a estar rodando una serie, pero mi no habla inglés”. Aquella contestación provocó un grito de emoción en la conductora Adamari López, una reacción con la que muchos seguidores, sin duda, podrán identificarse.

De esa manera, Brown no ha confirmado su aparición en Pasión de gavilanes 2, pero tampoco lo ha negado rotundamente, con lo cual es posible que tenga una participación destacada en algunos episodios especiales de la nueva entrega, que llegará a las pantallas de Telemundo en 2022.

Estas declaraciones contradicen lo que el propio Michel había comentado a Formula TV hace algunos meses, cuando explicó que prefería dejar su paso por la serie como un recuerdo de gran logro.

“Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea, así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo. Me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, precisó.