Pasión de gavilanes 2: de qué tratará, actores que no volverán para la secuela y nuevo elenco

Pasión de gavilanes, una de las telenovelas más exitosas de la cadena televisiva Telemundo (que ahora puede verse por Netflix y Hulu), confirmó su regreso con sus protagonistas mediante un video promocional. Con las últimas novedades que han girado en torno a la recordada producción, ya han salido las primeras imágenes oficiales de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. El actor Mario Cimarro y la actriz Danna García, más conocidos como Juan y Norma en la novela, son parte del elenco original que regresará en esta etapa. Asimismo, una nueva generación de estrellas jóvenes dará vida a los hijos de los protagonistas.

Pasión de Gavilanes 2: ¿quiénes no están?

Michel Brown

El único de los protagonistas de Pasión de gavilanes que no volverá para esta secuela es Michel Brown, quien interpretó a Franco, el hermano menor de los Reyes. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones” , explicó el actor en una entrevista para FórmulaTV. El recordado actor dio a entender que tomó esta decisión porque había ciertas cosas a las que es mejor “dejarlas volar”, ya que “tienen mucho riesgo”.

Michel Brown como Franco Reyes

El actor argentino, en una entrevista para Radio Mitre, también señaló en el mes de agosto que, en el momento en que la producción de la telenovela de Telemundo inicie, él estaría involucrado en otro proyecto. Así, dio a entender con anticipación que no podría participar en esta esperada continuación.

Jorge Cao

De igual manera, otro de los grandes rostros de la telenovela que aseguró que no estará de vuelta es Jorge Cao, más conocido como Don Martín, quien a través de su cuenta personal de Instagram publicó un video en el que señaló lo siguiente: “Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2. Es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”.

Lorena Meritano

La villana Dínora Rosales, interpretada por la actriz Lorena Meritano, tampoco estará. La actriz señaló anteriormente que no había sido llamada por el equipo de producción para interpretar nuevamente uno de los papeles más recordados en su carrera. A pesar de esto, su ausencia, a diferencia de la de Michel Brown, es más lógica debido a que en la novela su personaje murió. “No fui convocada. Dínora se murió, pero, bueno, sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa” , señaló la modelo argentina para Acceso Directo.

Lorena Meritano como Dínora Rosales en Pasión de gavilanes

¿Qué actores están en Pasión de gavilanes 2?

Los protagonistas de Pasión de gavilanes 2 que ya han sido confirmados para su regreso son los siguientes: Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita). Exceptuando a Michel Brown (Franco), todos los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo estarán de vuelta para esta nueva historia.

Recientemente, Telemundo publicó un video promocional en el que se les ve a los recordados actores reencontrándose de manera muy emotiva. El material se volvió rápidamente en tendencia el día de su publicación.

Respecto del resto del casting, también se ha confirmado la participación de la siguiente lista de actores, aún sin saber a qué personajes darán vida: Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García.

Nuevos actores: los nuevos gavilanes

Como había anunciado Telemundo, una nueva generación de gavilanes se unirá al cast original de la telenovela. Los actores Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo llegan a Pasión de gavilanes como los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. El trío de jóvenes actores ya ha podido ser visto caracterizado con una vestimenta muy parecida a la de sus antecesores en la novela.

Pasión de gavilanes, nueva generación

¿Cuándo se estrena?

De momento no hay una fecha confirmada para su estreno, pero, luego del reciente video promocional publicado en las redes de Telemundo, la cadena televisiva ya especificó que llegará en algún momento de 2022.

¿De qué trata?

La historia de los Reyes tomará lugar 20 años después del final de su primera parte. A los recordados protagonistas se les unirá una nueva generación de gavilanes que se verá involucrada en un trágico crimen que afectará directamente a la familia. Luego de una misteriosa muerte, los indicios apuntan a los hijos de las parejas, quienes tendrán que probar su inocencia a fin de que el problema no escale a cosas mayores.

Esto es lo que ha adelantado Telemundo de momento para todos sus espectadores, a quienes espera sorprender nuevamente luego de casi dos décadas sin cantar la famosa canción: “Quién es ese hombre”.