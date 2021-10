Marvel: película World War Hulk con Mark Ruffalo estaría en desarrollo, según reportes

Marvel Studios tiene una lista bastante amplia de sus próximos lanzamientos. Esta semana fue la premiere de Etenals; no obstante, el 2021 aún tiene en cartera Spider-Man: no way home. Lo mismo sucede con sus producciones televisivas. Pero, de acuerdo con un reporte de Geeks WorldWide (vía ComickBook.com) ‘La casa de las ideas’ estaría buscando darle una aventura en solitario a Hulk , con Mark Ruffalo en el papel del entrañable monstruo verde.

Mark Ruffalo interpreta a Hulk en el UCM. Foto: composición/Marvel Studios

De esa manera, y luego de haber tenido una participación destacada en varios filmes del Universo Cinematográfico de Marvel, Ruffalo encabezaría una producción que adaptaría el cómic World war Hulk, la cual encajaría en alguna parte de la Fase 4 o de la Fase 5 del UCM.

En ese sentido, el citado medio indica que la firma presidida por Kevin Feige estaría apuntando al 2022 para iniciar con el rodaje, mientras que el corte final llegaría a los cines a finales de 2023 o a inicios de 2024. Sin embargo, los derechos del personaje para este tipo de proyectos aún están bajo el dominio de Universal. De concretarse las filmaciones el siguiente año, sería un indicativo de que Marvel tendría nuevamente al gigante en su poder.

Marvel Studios adaptaría World war Hulk. Foto: Amazon

Si bien la compañía ya tiene establecido varios de los títulos en los que trabajará para años venideros, su calendario ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los meses. De hecho, hace algunos días atrás se hizo oficial que varios de sus esperados largometrajes, como Doctor Strange 2, Thor 4 y Wakanda Forever, han sido reasignados en otras fechas de arribo a las salas de proyección.

Marvel Studios y Disney anuncian el cambio de fechas de estrenos de sus películas. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué es World war Hulk?

World war Hulk es un evento de los cómics de Marvel en el que el personaje titular se enfrentó a algunos de los superhéroes más conocidos, como Iron Man, Doctor Strange y Black Bolt, entre otros. La cruzada del gigante verde contra ellos comenzó cuando éstos idearon un plan para llevarlo fuera del planeta, porque creían que era un desastre a punto de ocurrir y que sería mejor enviarlo a algún lugar donde la Tierra estuviera a salvo de su potencial destructivo.

Su plan funcionó, pero con lo que no contaban era con que Hulk encontraría la forma de volver y, tras reunir a varios aliados alienígenas, se vengaría de sus antiguos amigos.