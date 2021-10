Giovanni Arce: “Los personajes nos eligen”

“Creo que tengo cara de antiguo”, dice el actor Giovanni Arce, lanzando una carcajada al hacer un recuento de los últimos personajes de perfil histórico que lo han acompañado.

Actualmente lo vemos en Netflix como Paco Robles en ‘El último bastión’, el domingo se puso en la piel de Mariano Melgar en ‘Los otros libertadores’ (Latina) y acaba de regresar al teatro con Guayaquil: una historia de amor, que revive el encuentro entre los libertadores San Martín y Bolívar, dando vida a un edecán.

Convencido de que son los personajes quienes eligen a los actores, Arce señala que su carrera tiene un gran número de personajes históricos. “Para TV Perú por el bicentenario hicimos algo, también para Michel Gómez la serie ‘Goleadores’, que recreó la gloriosa hazaña que hizo el seleccionado peruano en los juegos olímpicos de Berlín en 1936. Siempre he participado en producciones de época y me encanta”.

Escena. Mariano Melgar (Giovanni Arce) y Silvia (Priscila Espinoza). Foto: difusión

Sobre Mariano Melgar, uno de los episodios que comprende la producción que Latina emite los domingos, dijo que la construcción del revolucionario arequipeño se basó en su historia, sus vivencias y, naturalmente, su lado artístico.

“Obviamente fue la parte con la cual más me identifiqué, el lado artístico de Mariano, la poesía. Además, fue interesante conectar con su faceta de revolucionario, recrear las batallas, su espíritu patriótico fue bastante interesante y todo un reto que me gustó mucho afrontar”, señala.

Curiosamente, para Arce es la segunda vez que interpreta al famoso arequipeño, de quien señala podría ser su pariente. “Hace seis años hice de Mariano para un documental de TV Perú y fue ahí que me enteré que somos descendientes de él. Según mi papá, somos familia porque mi abuelo arequipeño se apellida Arce Melgar. Escribía poemas, igual que yo. Y creo que saber todo eso me dio un sentido especial a la hora de ponerme en sus botas. Como decimos los actores, los personajes nos eligen”.

Reynaldo Arenas fue muy duro y criticó la edición de ‘Los otros libertadores’ diciendo que “tiraron por la borda un trabajo duro”. ¿Qué opinas?

Escuché algo, leí que no había visto algunas escenas, pero no podría decir más porque no estuve en la grabación del capítulo al que hace alusión. No sé a qué escenas se refiere Reynaldo. Solo él sabrá; además, tampoco tuve el mismo guion que él.