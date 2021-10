El juego del calamar, final: creador explica decisión de Gi-hun

El juego del calamar, también conocido como Squid game, es la serie más exitosa de Netflix y su impacto en la cultura pop lo constata. Así como los personajes, la historia y letales juegos por sobrevivir han sido parte de su gran atractivo. Sin embargo, el final es lo que sigue dando de qué hablar entre los fans.

Como vimos en el último capítulo, el protagonista Gi-hun sobrevivió a todas las pruebas y se hizo ganador de la fortuna. Luego de seguir con su vida y cargar con los dolorosos recuerdos de Squid game, encuentra a la persona que lo reclutó antes de tomar un vuelo y se muestra decidido a encarar a la misteriosa organización.

Muchos se ha hablado sobre el final abierto, por lo que el creador del programa, Hwang Dong-hyuk, explicó que el motivo de que no se marche no necesariamente estaría relacionado a la venganza, sino que también podría representar su deseo de enfrentarse a todo ese sistema.

“Es cierto que la primera temporada terminó de manera abierta, pero en realidad pensé que esto también podría ser una buena forma de cerrar la historia (...) Con Gin-hun regresando y no subiendo al avión que lo llevaba a Estados Unidos. Y esa fue, de hecho, mi forma de narrar el mensaje de que no debe dejarse arrastrar por el flujo competitivo de la sociedad, sino que debe comenzar a pensar en quién ha creado todo el sistema”, explicó a The Hollywood Reporter.

El final abierto no cierra las posibilidades de una segunda temporada. Foto: composición / Netflix

“También vuelve para ver si otros pueden seguir sus pasos y romper con ese flujo. Regresa y se enfrenta. Por lo tanto, no necesariamente Gi-hun busca vengarse. En realidad, podría interpretarse como si él hiciera un contacto visual muy directo con lo que realmente está ocurriendo en todo el panorama en general. Así que pensé que podría ser una buena y sencilla forma, a la vez que ambigua, de terminar la historia de Gi-hun”, concluyó.

¿De qué trata El juego del calamar?

La producción coreana contó cómo cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un premio tentador y desafíos letales que deberán enfrentar por una millonaria recompensa.