Disney Plus: Star Wars revela el título del próximo especial de Boba Fett

En septiembre de este año, Disney Plus anunció que Boba Fett sería el tema de un nuevo set especial que debutará el viernes 12 de noviembre en el Disney Plus Day; no obstante, no se proporcionó un título en ese momento. Sin embargo, un nuevo video promocional confirma que el especial se llamará oficialmente Under the helmet: the legacy of Boba Fett.

Under the helmet: the legacy of Boba Fett llega antes de Star Wars: the book of Boba Fett, una nueva serie de live action que está programada para estrenarse en Disney Plus el miércoles 29 de diciembre. El libro del cazarrecompensas se deriva de los eventos de The Mandalorian temporada 2, con Temuera Morrison y Mins-Na Wen repitiendo sus papeles como Boba Fett y Fennec Shand, respectivamente.

¿Quién es Boba Feet?

Uno de los personajes más populares en la historia de Star Wars, Boba Fett, hizo su primera aparición canónica en The empire strikes back 1980 , y posteriormente apareció en Return of the jedi de 1983. En ambas películas, fue interpretado por Jeremy Bulloch, con Jason Wingreen proporcionando la voz original del cazarrecompensas en Empire.

Daniel Logan interpretó una versión joven de Boba Fett en la película precuela de 2002 Star Wars: episodio II - El ataque de los clones, donde se reveló que el personaje era el hijo clonado del cazarrecompensas conocido como Jango Fett, interpretado por Temuera Morrison. El propio actor pasó a interpretar a Boba Fett en The Mandalorian temporada 2, donde se reveló que el legendario cazarrecompensas había sobrevivido a su encuentro aparentemente fatal con Sarlacc en Jedi.