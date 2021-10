¿Volverá Daredevil?: serie se hizo tendencia por el tercer aniversario de la última temporada

Daredevil, la serie de Marvel y Netflix, se volvió tendencia el pasado 19 de octubre en el marco del aniversario de su tercera temporada. Tres años después de que terminara la serie de ‘El diablo de Hell’s Kitchen’, papel interpretado por el actor británico Charlie Cox, los fanáticos del UCM se rehúsan a olvidarlo. Por ello, usando el hashtag #SaveDaredevil pidieron a Marvel que continúe la historia con nuevos capítulos o que el personaje aparezca en las nuevas películas de la Fase 4 (siendo la más sonada en Spider-man: no way home).

En redes sociales, el hashtag #SaveDaredevil se llenó de miles de imágenes y mensajes por parte de los seguidores de Matt Murdock, a quien pudo verse en la pantalla chica desde el 2015 hasta el 2018. Según la mayoría de seguidores, esta serie es el mejor producto audiovisual de Marvel por la profundidad moral y filosófica del personaje.

Tuits #SaveDaredevil en tendencia. Foto: composición/ captura de Twitter

“Hace tres años fue la última vez que vimos a Charlie Coxx como Matt Murdock. ¡Queremos verlo otra vez!”, “Esta es demasiado buena para ser cancelada”, “Creo en Charlie Coxx como Daredevil”, “La verdad fue espectacular, espero verlo pronto otra vez”. Estos fueron algunos de los comentarios más resaltante de los fanáticos.

Los fanáticos del UCM aún están a la espera de algún anuncio sobre el retorno de Daredevil. Esto, luego de que se cumpliera una cláusula en el contrato entre Netflix y Marvel que no le permitía al estudio usar al personaje por dos años luego de la cancelación de la serie. Desde que se cumplió ese plazo en noviembre de 2020, se ha especulado mucho sobre la aparición de Matt Murdock en la película de Spider-man: sin regreso a casa, como parte de su retorno al Universo Cinematográfico de Marvel.

Daredevil y el UCM en Netflix

La serie de Daredevil no fue la única que tuvo éxito en la plataforma de streaming, pues su popularidad logró que Netflix lanzara (aún de la mano de Marvel), las series de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The defenders. En esta última todos los héroes se unieron en una sola batalla al estilo de Avengers. También se llegó a realizar una de The Punisher, antihéroe que había aparecido en la segunda temporada de la historia del diablo rojo.

En la actualidad, todos los personajes mencionados ya están por completo en las manos de Disney (Marvel), por lo que podrían ser reintroducidos en el UCM en cualquier momento, siempre y cuando el estudio no decida reiniciar sus historias con nuevos actores.