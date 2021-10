Aves de presa 2: Batgirl reemplazaría a Harley Quinn en película de DC, según reportes

En julio de este año se dio a conocer que Leslie Grace se unía al DCEU como Batgirl en su propia película en solitario. No obstante, los proyectos para la actriz y su personaje no quedarían ahí, ya que el portal The Hashtag Show (Vía ComicBook.com) ha informado que Batichica encabezaría la nueva formación en Birds of prey 2, con lo cual la Harley Quinn de Margot Robbie quedaría descartada para esta adaptación.

Leslie Grace fue elegida como Batichica para la película Batgirl de HBO Max. Foto: composición/DC Comics/Instagram/@lesliegrace

Si bien el proyecto no ha sido anunciado de manera oficial por Warner Bros., el citado medio expone que, por lo pronto, se estaría trabajando sobre un esquema; es decir, se encuentra en primeras etapas de desarrollo y aún no se ha llegado al guion del largometraje. Asimismo, se estaría considerando el retorno de Jurnee Smollett como Black Canary (cuyo spin-off ya fue aprobado), Mary Elizabeth Winstead como Huntress y Rosie Pérez como Renee Montoya.

Harley Quinn en Suicide Squad, es uno de los personajes favoritos de los fans. Foto: Warner Bros

De concretarse los rumores, es probable que los fanáticos no estén muy contentos, puesto que Robbie ha cosechado una legión de admiradores bastante concisa gracias a su actuación como la entrañable villana, tras su participación en las dos cintas de Suicide Squad, y en la primera entrega de Aves de presa.

Pese a todo ello, la verdad es que Quinn no está necesariamente asociada al grupo de las villanas en los cómics, pues Bárbara Gordon es quien en realidad aparece como el rol principal, algo que, en teoría, buscarían retomar con esta secuela.

¿De qué trató Aves de presa?

Birds of prey es una retorcida historia contada por la propia Harley. Cuando el villano más nefasto de Gotham, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Zsasz, ponen en el punto de mira a una joven llamada Cass, la ciudad se revuelve en su búsqueda. Los caminos de Harley, Huntress, Black Canary y Renee Montoya chocan, y el improbable cuarteto no tiene más remedio que formar equipo para acabar con Roman.