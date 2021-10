Venom 2: Marvel Studios trabajaría con Sony para incluir a Spider-Man

Alerta spoiler. La escena postcrédito de la película de Marvel Venom: let there be Carnage ha proporcionado la información más concreta para confirmar el cruce entre los mundos de Marvel y Sony.

“Hubo mucha coordinación, y si aún no sabes toda la coordinación, no voy a ser yo quien te lo diga, pero sí, entre Sony y Marvel, y el equipo de Venom y el de Spider-Man: no way home“, dijo el director de Marvel Studios, Kevin Feige, a la revista The Hollywood Reporter. “Trabajamos juntos en eso”.

Marvel

¿Qué vemos en la escena post crédito de Venom: let there be Carnage?

Al termino de los créditos hay una escena que muestra a Eddie y el simbionte relajándose en una isla después de vencer a Carnage. Cuando el alienígena está a punto de mostrarle a Eddie nuevos poderes, los dos son transportados a un lugar diferente, donde un televisor muestra a J. Jonah Jameson revelando la identidad secreta de Spider-Man.

Venom. Foto: Marvel / Sony

”Hubo momentos en los que Spider-Man iba a estar en la historia, potencialmente, y luego decidimos que ya no”, dijo recientemente el director de Venom: let there be Carnage, Andy Serkis. “Pero no, decidimos que primero queríamos examinar realmente el mundo de Venom”.

El cineasta confiesa que tenía claro que conectar la secuela de Venom con el UCM era parte del plan. “Queríamos dejar a la audiencia sabiendo que estos universos iban a chocar de alguna manera, y queríamos hacerlo de tal manera que todavía dejara muchas cosas abiertas y no estamos cronometrando nada”, dijo Serkis en otra entrevista reciente. “Se están abriendo más preguntas, supongo, en lugar de decir con firmeza (cualquier cosa) ... Es una burla. Es una burla en el sentido más amplio de la palabra”.