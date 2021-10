Transformers en Perú: Optimus Prime chocó con taxi en calle de Cusco

Transformers: rise of the beasts es toda una sensación en el Perú. La película, dirigida por Steven Caple Jr., ha recorrido diversos paisajes de nuestro país para el rodaje de sus escenas de acción con Anthony Ramos y Dominique Fishback. No obstante, una inusual escena fue protagonizada por Optimus Prime fuera de las cámaras. En concreto, un miembro de la producción conducía el Autobot en las calles del Cusco cuando no calculó bien el espacio y terminó chocando con un taxi.

Transformers también grabó escenas en la ciudad de San Pedro, Cusco. Foto: La República

En imágenes compartidas por un medio local, se detalla que el hecho habría tenido lugar en una de las estrechas calles de la Ciudad Imperial, donde los conductores de ambos vehículos intentaron ingresar por la misma vía al mismo tiempo. En ese sentido, los vecinos intentaron ayudar a descongestionar el cruce al empujar el auto menor y, de esa manera, liberar el paso para que el popular personaje logre zafarse y continúe su ruta. A continuación, puedes revisar el video:

De hecho, este acontecimiento tuvo lugar cuando la producción se alistaba para salir del Cusco y continuar su rumbo hacia Ica, ciudad de donde luego partirán hacia Finlandia, para finalizar con las grabaciones de El despertar de las bestias.

Con ello, las filmaciones de la nueva película de Paramount Pictures terminaría su travesía en nuestro país luego de semanas que mantuvieron a los fanáticos peruanos bastante emocionados. Lo cual dejó algunas secuencias filtradas, o la revelación de que la fortaleza de Sacsayhuamán se convertiría en un robot.

¿En qué lugares del Perú se ha grabado Transformers 7?

La producción de Transformers 7 ha elegido diversos lugares turísticos ubicados en Cusco y en la provincia San Martín. De esa manera, cuando la película se estrene en 2022, los admiradores podrán reconocer locaciones como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Tarapoto, y muchas más.