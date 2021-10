The Batman: director Zack Snyder respalda la nueva película del ‘Caballero Oscuro’

Tras la revelación del segundo tráiler de The Batman del director Matt Reeves en la Dc FanDome 2021, los comentarios no tardaron en aparecer. El director Zack Snyder, quien trabajo con Ben Affleck como Batman, elogió el nuevo tráiler a través de su cuenta de Twitter.

“Esto es increíble”, tuiteó Snyder junto con un enlace al tráiler que se estrenó en el Dc FanDome.

El director de Batman de Ben Affleck, Zack Snyder, elogió el nuevo tráiler de The Batman de Robert Pattinson.

Zack Snyder trabajó con el personaje de Batman en las películas Batman vs. Superman: down of justive y Zack snyder´s justice league. En ambas, el actor Ben Affleck interpretó al hombre oscuro, quien inicialmente estaba destinado a protagonizar The Batman, sin embargo, terminó abandonando el proyecto. Matt Reeves fue contratado poco después para reelaborar el guion, colocando a la película fuera de la continuidad principal de DCEU y centrándose en los primeros días de la carrera de Batman en la lucha contra el crimen.

¿Qué veremos en The Batman?

La película presenta a Batman, interpretado por el actor Robert Pattinson, en su segundo año luchando contra el crimen. Batman explora la corrupción que existe en Ciudad Gótica y el vínculo que tiene con su propia familia. Además, tendrá que investigar la ola de asesinatos realizados por el villano conocido como el Acertijo.

Fecha de estreno de The Batman