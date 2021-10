Ryan Reynolds se retira de las películas de manera temporal

Ryan Reynolds ha anunciado mediante sus redes sociales que se retira temporalmente del mundo del cine y las películas en general. El actor canadiense-estadounidense publicó un post con varias fotos del rodaje de Spirited, musical basado en la novela A Christmas Carol (también conocido como Cuento de Navidad) de Charles Dickens, en donde aprovechó para contar que después de un arduo trabajo de canto y baile en este largometraje donde también actúa Will Ferrell (además de toda su racha de películas desde Deadpool en 2016 hasta Free Guy en 2021), ha llegado el momento para tomarse un respiro en su carrera.

En su más reciente proyecto, Spirited, Reynolds dio a entender que esta se trató de una de sus películas más exigentes. En efecto, aunque el actor ya ha estado en diversas comedias y películas de acción, en esta tuvo que añadir el baile y el canto, pues se trataba de una película musical. “ Esto es un final para mí en Spirited. No estoy seguro de haber estado listo para decir que sí a una película tan desafiante incluso hace tres años. Cantar, bailar y jugar en el arenero con Will Ferrell hizo realidad muchos sueños”, escribió.

De esta manera, explicando que su más reciente rol en la película navideña en verdad había sido un reto, el carismático intérprete de Deadpool anunciaba a la vez que era el “momento perfecto para un pequeño año sabático” . Asimismo, aprovechó para felicitar el talento y la amabilidad de sus compañeros en el set de grabación, recalcando que “en estos días la amabilidad importa tanto como el talento”.

El cansancio extra es algo que tarde o temprano termina llegando para muchas estrellas de Hollywood que, luego de filmar continuamente, necesitan un espacio para relajarse. Así ha sucedido con Reynolds, pues basta solo con ver su filmografía y darse cuenta que el actor ha estado haciendo por lo menos 1 o 2 películas al año.

En 2016, su carrera tomó un gran salto con el éxito de Deadpool. Luego, en 2017 actuó en Life y The Hitman’s Bodyguard. Seguidamente, volvió a conquistar la taquilla con Deadpool 2 en 2018. Un año más tarde tendría una de las etapas más cargadas de su carrera, pues tan solo en 2019 fue narrador para el documental Great Bear Rainforest, prestó su voz para Detective Pikachu, tuvo un cameo en Hobbs & Shaw y protagonizó 6 Underground bajo la dirección de Michael Bay. En 2020 volvió a las voces en The Croods: A New Age. Finalmente, este año 2021 asumió el protagónico otra vez en Free Guy y terminó de rodar Spirited.

Posteriormente, Reynolds volverá posiblemente a su rol de Deadpool ahora dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, donde los fanáticos esperan presenciar su tercera película bajo el personaje en X-Force. Sin embargo, con todo lo que tiene Marvel entre manos ahora con su Fase 4, es claro que de momento no hay planes cercanos para una entrega más.