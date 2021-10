Riverdale 6: Kiernan Shipka se luce como Sabrina en nuevo adelanto

La hora de las brujas está por llegar a Riverdale. La popular serie de televisión creada por Roberto Aguirre-Sacasa acaba de estrenar, a través del Twitter de The CW, un emocionante adelanto para su sexta temporada, en donde tenemos un primer acercamiento a lo que será su esperado crossover con Sabrina Spellman , la famosa adolescente hija de Lucifer interpretada por la actriz Kiernan Shipka. A continuación, te dejamos el video:

Con las secuencias que vimos en el clip, ha quedado en claro que lo nuevo de Riverdale no va a dejar nada fuera del tintero en cuanto a su diabólica trama, ya que nos han mostrado entidades paranormales, rituales, y otras manifestaciones relacionadas a la brujería, algo muy acorde a lo que Aguirre-Sacasa ya nos había presentado en The chilling adventures of Sabrina de Netflix.

Para alegría de los fans, el esperado crossover Sabrina y Riverdale está por estrenarse. Foto: Warner Bros. TV

Según la cadena de televisión, la sexta temporada del título protagonizado por KJ Apa y Lili Reinhart iniciará con un especial de cinco episodios, los cuales estarán disponibles a partir del 16 de noviembre, mientras que el resto de los capítulos llegarán con un espacio de una semana entre uno y otro. Al menos en Estados Unidos.

En ese sentido, se sabe que Spellman aparecerá en el cuarto lanzamiento, titulado The witching hour, cuya sinopsis oficial relata: “Cheryl está llevando a cabo un peligroso hechizo, uno que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un querido miembro de la familia Blossom. Por suerte, recibe una ayuda muy necesaria de la bruja veinteañera favorita de todos, la icónica Sabrina Spellman, que viene de visita desde Greendale en este crossover”.