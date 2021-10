Pasión de gavilanes 2: Sergio Goyri será el nuevo villano en la novela de Telemundo

Telemundo sorprendió a los fanáticos de Pasión de gavilanes al anunciar una segunda temporada de su exitosa telenovela. Para agregarle un extra de nostalgia, un primer adelanto de esta esperada secuela mostró a Mario Cimarro y a Danna García en un emotivo reencuentro de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo de regreso en la emblemática Villa de Leyva. No obstante, muchos se preguntan quién será el villano.

Una primera sinopsis de la serie reveló que una tragedia iniciará su historia: “Esta nueva generación de Pasión de gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”.

En ese sentido, el portal Meganoticias indica que Sergio Goyri es el elegido para dar vida a un peligroso antagonista . Sin embargo, no se sabe exactamente de qué manera encajará en la trama. Por lo pronto, solo se ha revelado que será la gran sorpresa de esta nueva entrega, además de ser uno de los flamantes ingresos al reparto. Hablando de eso, si bien el elenco contará con el regreso de varios de los personajes clave, algunos de sus icónicos protagonistas no serán vistos.

Sergio Goyri dará vida a un villano en Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@sergio_goyri

Tal es el caso de Michel Brown, actor argentino que desestimó su participación en esta continuación. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, dijo en declaraciones compartidas por la revista People en Español.

No obstante, los seguidores de Pasión de gavilanes pueden respirar tranquilos porque dentro de las estrellas originales confirmadas se encuentran, además de los ya mencionados, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui.

En cuanto a los nuevos ingresos, ha trascendido que los recién llegados son Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Ellos interpretarán a los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo.

