Pasión de gavilanes 2: ¿por qué Michel Brown no estará en la segunda temporada?

Tras darse a conocer que Pasión de gavilanes tendrá segunda parte, más de un fanático ha recordado con nostalgia la telenovela que en Perú logró gran popularidad. Con los Reyes y las Elizondo como protagonistas, los televidentes querían saber si su elenco original iba a volver, y así fue, salvo una excepción.

Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss fueron las figuras confirmadas para ser parte de los nuevos episodios de la ficción. A través de un emotivo video, los intérpretes se reencontraron, pero más de uno notó la ausencia de Michel Brown, quien dio vida a Franco Reyes.

¿Por qué Michel Brown no estará en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes?

Michel Brown

En octubre de 2020, People en Español recogió declaraciones de Michel Brown, quien diera vida al inolvidable Franco Reyes en la exitosa telenovela. En aquel entonces, el actor mencionó que el proyecto Pasión de gavilanes 2 se estaba ejecutando, pero que él, pese a haber sido contactado, decidió no participar.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea, así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo. Me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, explicó el actor al portal FórmulaTV.

¿Qué veremos en Pasión de gavilanes 2?

20 años después de la trama original, las familias se verán obligadas a enfrentar nuevos desafíos. Todos estarán involucrados es un trágico crimen que tiene la muerte de un profesor como eje central. Mientras las autoridades buscan culpables, los indicios apuntan a los hijos de una de las parejas protagónicas.