Extrapolations, la nueva serie de Apple TV + que reúne a un elenco de estrellas

Apple TV+ reveló este martes 19 de octubre que Meryl Streep, Matthew Rhys, Kit Harrington, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer y Adarsh Gourav protagonizarán Extrapolations, una nueva serie original sobre el cambio climático del escritor, director y productor ejecutivo Scott Z. Burns (Contagion, An inconvenient truth, The report).

Aún en producción, Extrapolations cuenta historias íntimas e inesperadas de cómo los próximos cambios en nuestro planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo y la familia en aspectos personales y humanos. Contada a lo largo de una temporada de ocho episodios interconectados, cada historia de la serie guionizada seguirá la batalla mundial por nuestra supervivencia que abarca el siglo XXI.

David Schwimmer (Foto: Difusión)

“Lo único que sabemos con certeza sobre el futuro es que todos llegaremos juntos; y nos llevamos nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros apetitos, nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar y nuestra predilección por causar dolor. Estas son las mismas herramientas que creadores de historias han estado usando desde el principio de los tiempos. Nuestro show las está usando para evitar que se acabe el tiempo”, comentó Burns, quien trabajará en la producción de la mano de Ellenberg, Greg Jacobs (The knick, Magic Mike, Contagion), Dorothy Fortenberry (The handmaid’s tale) y Lindsey Springer de Media Res.

La serie marca otra asociación para Apple TV+ y Media Res después de sThe morning show, ganadora de los premios Emmy, SAG y Critics Choice, ahora en su segunda temporada. Extrapolations también se estrenará junto con una creciente oferta de series de antología en Apple TV+, incluidos Little America, nominada al NAACP Image Award; Roar, de las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, y las productoras ejecutivas Nicole Kidman y Bruna Papandrea; y la recientemente anunciada The crowded room, de Akiva Goldsman y protagonizada por Tom Holland.