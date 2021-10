Jorge Blanco: “La tecnología nos ayudó a romper fronteras”

El próximo estreno de Disney en Perú es la película Ron da error (21 de octubre), una historia que habla del vínculo entre un niño y un dispositivo digital que camina a su lado. También busca abordar los peligros de la era virtual. “(El mensaje) es sobre cómo a veces se nos olvida lo que realmente importa, que es la conexión con los demás, aceptando lo bueno y lo malo”, comentó en una reunión por Zoom con los medios latinos el actor y cantante Jorge Blanco, quien es la voz en español de Noah, el compañero de escuela del protagonista, Barney, un estudiante con problemas de socialización. “Fue un desafío muy padre porque el doblaje es complicado por cuestiones técnicas, no es tal cual como actuar, tienes más límites y tienes que adecuarte a los tiempos y a una personalidad que ya existía; debes reinventar este personaje a tu manera”.

La película es dirigida por Jean-Philippe Vine (parte de Cars 3 y Un gran dinosaurio) y el doblaje se terminó este último año. “Estar encerrado teniendo la conciencia de que es por un bien más grande, la salud y la humanidad, me ayudó a emprender otras cosas y adaptarme. Me concentré en el doblaje e hice mucha música desde casa”.

En la película veremos a Barney, un estudiante con problemas de socialización. Foto: difusión

El mexicano, conocido por interpretar a León Vargas en la serie ‘Violetta’, comentó que pudo identificarse con los personajes. “Por el trabajo de mi papá me tocó viajar mucho y cambiar de escuela. Tuve ese desafío de que en cada lugar que llegaba tenía que hacer amigos nuevos. Está bonito que enseñe a no tener miedo a ser tú mismo, porque al final del día eso es lo que te va a conectar con la gente. Las máscaras que uno se pone en las redes sociales no sirven porque es algo que no existe. Al final la verdadera conexión contigo y alguien más es aceptarte a ti mismo”.

PUEDES VER: Michael Caine desmiente su retiro de la actuación en nuevo mensaje de Twitter