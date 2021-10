You 3: Penn Badgley y Victoria Pedretti explican final de temporada y el futuro de la serie

La tercera temporada de You ya está disponible en Netflix. La nueva entrega del show trajo a los protagonistas en una etapa diferente: ahora son padres. Claramente, la serie no sería lo que es si Joe Goldberg dejara de lado su enfermiza obsesión por un amor perfecto. Por esa razón, la tanda de episodios cerró con un impactante giro que dejó impactados a los fanáticos. En ese sentido, Entertainment Weekly conversó con Penn Badgley y Victoria Pedretti sobre este épico final.

Alerta spoilers. “Fue una locura ver la forma real en que iba a morir. Se sintió muy único y extraño, y no entendí muy bien cómo actuarlo. No sé nada sobre el acónito y los paralizantes, así que hubo un poco de curva de aprendizaje, pero estaba muy emocionada por afrontar el reto”, precisó Pedretti, Love Quinn en la ficción.

Por su parte, Badgley indicó que la muerte de Love “tenía sentido” para ambos personajes: “Han tenido su arco. Hemos ido a un montón de lugares, hemos visto los altos y los bajos, y se sentía como, ‘Okay si esto va a suceder, es el momento’”. Opinión que comparte su mencionada compañera de reparto: “Es triste. Sabía que iba a morir, pero la forma en la que ha sucedido no deja de ser impactante”.

Love y Joe, la pareja cometió nuevos crímenes en la tercera temporada de You. Foto: Netflix

Con todo ello en mente, lo más probable es que tengamos un nuevo rumbo para Goldberg, al menos así lo ha deslizado su intérprete. “Para mí, marca un cierre realmente significativo de los capítulos que hemos conocido de Joe”, detalló Badgley.

“ Creo que tiene que haber algunos cambios realmente significativos y fundamentales en la forma en que todo el mecanismo de Joe va a seguir funcionando. Porque ahora le hemos visto pasar por tantas cosas. En términos de la serie y su tono, tal vez haya un pre-Love y un post-Love, porque no sé cuánto se puede repetir”, agregó.

¿Qué pasó al final de You, temporada 3?

Henry, el hijo de Joe y Love tuvo un inesperado destino. Foto: composición/Netflix

Love muere después de que Joe utiliza su propio veneno para matarla. Luego de hacerlo, se corta dos de sus propios dedos del pie. Acto seguido, quema su casa, un lugar en el que nunca fue feliz.

En cuanto al bebé Henry, el protagonista consigue arreglar las cosas para que los amables vecinos Dante y Lansing puedan adoptarlo, pero ello no necesariamente significa que no se volverán a encontrar, ya que antes de dejarlo en la puerta de la casa de al lado le dice que “esto no es para siempre”.

Marienne consigue librarse de ser la próxima víctima en la lista de Goldberg, debido a que fue advertida por Love. Esto se convierte en la razón detrás del viaje de Joe a Europa, presumiblemente a perseguir una vida junto su nueva obsesión.