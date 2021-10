Y: the last man es cancelada antes de finalizar su primera temporada

Cuando finalmente la historieta de Y: the last man se adaptó como serie, muchos fanáticos tenían las expectativas altas por todo lo que verían; sin embargo, los primeros episodios fueron suficiente razón para indicarle al público que la producción no había escogido el camino correcto. Por este motivo, el último domingo 17 de octubre, el canal de cable FX comunicó a través de Hulu que la ficción no iba para más.

El show que, hasta el momento, cuenta con ocho episodios no consiguió impactar a los usuarios. Por dicha razón, el servicio de streaming no vio rentable trabajar en una continuación.

A diferencia del cómic que basaba su historia fuera de los Estados Unidos, el programa solo se enfocó en dicho país. Además, la narrativa era considerada muy lenta por algunos cibernautas.

Pese a esta decisión, Elisa Clark, la encargada de Y: the last man, dejó en claro que no estaba de acuerdo con dicha medida. Asimismo, aseguró que estaban buscando otra compañía para que realice la secuela.

“Hemos sido informados que no vamos a seguir con FX en Hulu para una segunda temporada de Y: the last man. Nunca en mi vida he estado más comprometida con una historia y hay mucho más por contar”, comentó la showrunner.

Asimismo, Clark explicó sus razones que la llevarían a continuar con el programa. “Y: the last man es sobre los sistemas opresivos que informan a la identidad. Tenemos un equipo de género diverso conformado por artistas brillantes, liderado por mujeres en casi cada rincón de nuestra producción. Es la cosa más colaborativa y bella de la que he sido parte. No queremos que termine”, aseguró.

Y: the last man tendrá un total de nueve episodios que estarán disponibles en Hulu. Para el público de América Latina, se podrá ver a través de Star Plus.