Venom, let there be Carnage: Tom Hardy, Bane y Alfie en la voz del simbionte de Marvel

A pesar de que ya pasaron unas semanas del estreno de Venom: let there be Carnage, la cinta sigue dando de qué hablar, pues los protagonistas comentan sus experiencias en el rodaje. Por ejemplo: cómo se sintieron, cuáles fueron los retos, cuál es su escena favorita y más.

Tal ha sido el caso de Tom Hardy y Woody Harrelson, quienes interpretan a Eddie Brock y Cletus Kasady, respectivamente. Además de dar sus voces a los simbiontes.

Venom y Carnage en una batalla épica. Foto: Sony Pictures

El filme del actor y director Andy Serkis fue una de las más esperadas y se confirmó al ser la más taquillera en las salas. Realmente la segunda entrega de Venom sí despertó el interés de muchos fanáticos de Marvel por no decir de todos, ya que la escena poscréditos reveló el ansiado multiverso que se podría ver en Spider-Man: no way home.

La tercera entrega de Spider-Man llegará el 17 de diciembre de 2021. Foto: composición / Sony Pictures

Hace unos días, Hardy tuvo una entrevista con el medio BBC Radio 1 y habló acerca de los desafíos para convertirse en Venom. Un dato muy curioso que reveló fue respecto a la voz del simbionte negro. Recordemos que hizo de Bane uno de los villanos más odiados y amados de Batman: the dark knight rises.

Tom dijo que la voz de Bane se combina con la de Venom y muchas veces hace presencia única: “ Sí, también lo hago (el ser Venom como Bane). Quiero decir, creo que es un riesgo laboral. Ya sabes, tenemos pocos personajes y los untamos juntos. Cuando sale Alfie [de Peaky Blinders] es inevitable cómo transcurre mi día. Aparecen y ya está”.

Bane de Batman en Venom. Foto: composición / Warner Bros. Pictures / Sony Pictures

El actor británico señaló que no solo es influenciado por sus personajes anteriores, sino también por cantantes de rap y soul. Incluso también por reconocidas figuras de Hollywood que poseen una voz barítona: “Mezclo un poco a Busta Rhymes, un poco de Method Man and Redman, un poco de James Brown y hasta muy levemente un elemento de Richard Burton”.

Por otro lado, su compañero Woody Harrelson expresó en una conversación con Comic Book que no fue fácil interpretar a Carnage, debido a que no es un experto modulando su voz. Tanto así, que en un momento no dudó en ofrecerle la voz del simbionte rojo a Serkis.

Woody Harrelson es Cletus Kasady y Carnage. Foto: Sony Pictures