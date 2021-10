The Sandman: Gwendoline Christie como Lucifer en primer vistazo de Netflix

Netflix apuesta por una nueva adaptación de los cómics de DC con The Sandman. En ese sentido, el gigante del streaming ha revelado el primer vistazo para Lucifer , personaje que será interpretado por la estrella de Juego de Tronos Gwendoline Christie en la serie live-action dirigida por Neil Gaiman, quien encabeza la producción televisiva de su propia obra gráfica publicada entre 1989 y 1996.

Gwendoline Christie como Lucifer para The Sandman. Foto: Netflix

La imagen de la Lucifer de Christie muestra su visión única del señor del infierno. Con una chaqueta negra de cuello alto y una peluca rubia desgreñada, tiene un aspecto imponente y aporta una versión no tradicional de Mornigstar que habíamos visto hasta el momento.

Asimismo, un segundo afiche presenta un par de alas negras con textura similar a la goma o el caucho, algo más acorde con lo que posiblemente el público imagina la apariencia de un ángel caído, lo cual -además- ofrece un contraste a sus orígenes angelicales. Algo que, sin duda, comparte con el rol interpretado por Tom Ellis.

Las alas de Lucifer para The Sandman. Foto: Netflix

¿Quién actúa en The Sandman?

Por lo pronto, aparte de Christie, se sabe que la serie contará con las actuaciones de Tom Sturridge (Sueño), Viviene Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian), Charles Dance (Roderick Burgess), Snjeey Bhaskar (Caín) y Asim Chaudhry (Abel).

¿De qué trata The Sandman?

“El señor de los sueños ha sido convocado, y capturado, por hombres mortales. Una vez libre de su cautiverio, este eterno gobernante de la ensoñación se dará cuenta de que sus problemas no han hecho más que empezar”, recita la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena The Sandman?

Netflix aún no ha establecido una fecha concreta para el estreno de The Sandman. No obstante, en base a anteriores lanzamientos del streamer, lo más probable es que llegue a su videoteca de contenido a mediados de 2022.