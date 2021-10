Merlín tendrá live-action: Michael Matthews adaptará el clásico animado de Disney

Más allá del Universo Cinematográfico de Marvel, Disney está apostando por regresar a sus raíces con nuevas versiones de sus clásicos animados. Entre ellos está el esperado live-action de La sirenita. No obstante, un nuevo remake de acción real está por llegar a las filas de sus próximos lanzamientos: Merlín. Por lo pronto, Deadline ha confirmado que Michael Matthews, de Love and monsters, será el director del proyecto.

La película estará basada en la novela homónima escrita por T.A. Barron, en donde el icónico mago es el centro de la historia. Por lo cual, se espera que la narrativa sirva como una precuela para la versión animada de ‘La casa del ratón’. De ese modo, los espectadores conocerían los orígenes del emblemático mentor del rey Arturo, algo que no muchas propuestas han explorado con el pasar de los años.

Sin embargo, esta nueva idea recién está en etapas de desarrollo. Por otro lado, se sabe que Gil Netter (reconocido por su trabajo en Life of Pi) fungirá como productor.

Si bien no se han detallado qué actores darán vida a los personajes principales, el citado medio comenta que Ridley Scott, cuyo largometraje The last duel acaba de estrenarse en cines, fue considerado para dirigir Merlín, pero tuvo que desestimar su participación debido a su apretada agenda.

La versión animada de Merlín fue presentada en 1963 con el estreno de La espada en la piedra. Foto: Disney

Para los fanáticos del icónico mago, y para quienes crecieron con La espada en la piedra de 1963, este proyecto será un rumbo novedoso, ya que las películas usualmente se enfocan en contar la historia del rey Arturo, mientras que pocas producciones se han hecho alrededor de Merlín. De hecho, según comenta Deadline, el único producto de alto perfil que se centró específicamente en el hechicero fue la miniserie de la NBC, protagonizada por Sam Neill.

Por su parte, Matthews no cuenta con un amplio historial cinematográfico. En concreto, su carrera como director ostenta dos largometrajes: Love and monsters, y Five fingers for Marseilles. No obstante, ambos cuentan con gran aceptación de la crítica, ya que el primero de ellos cuenta con 94% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que el segundo tiene una calificación de 77%.