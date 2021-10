Mayella Lloclla, talento peruano en ‘La reina del sur 3’

“Fue como estar en shock”, así describe Mayella Lloclla su reacción al saber que había sido elegida para ‘La reina del sur 3′. La actriz es la única peruana en una historia que tendrá diálogos en quechua, aimara y que ha sido grabada también en Bolivia y Colombia. Por supuesto, Perú ha sido tema tendencia porque la protagonista, Kate del Castillo, posteó su paso por Machu Picchu y Lima.

“Es un placer estar en el elenco, que la gente me escriba y que se identifiquen conmigo. He conseguido paso a paso esto, y es como lo he soñado desde chiquita. Yo quiero llegar lejos con mi trabajo, con mi esfuerzo, y sé que lo voy a lograr, se están abriendo las puertas”, nos dice y considera que el cine y el estreno de ‘El último bastión’ en Netflix fue importante para que participar en el casting. “Todo influye bastante. Sé que han participado muchísimos peruanos, actrices muy conocidas. No me enteré hasta ahora último que me encontré con el jefe de casting”.

La actriz pasó la cuarentena leyendo guiones y reinventándose luego de que las salas de teatro y los cines se cerraran. El casting para ‘La reina del sur’ lo hizo en la tierra de sus padres, Piura, cuando estaba en un viaje familiar y había decidido tomarse un descanso por el fallecimiento de su padre. “Terminé ‘Dos hermanas’ totalmente agotada porque fue un dramón hacer la telenovela, mucho agotamiento físico y mental. Mi papá también falleció y ¡ay, Dios mío! Eran tantas cosas que solo quería estar junto a mi familia. Pero cuando me llamaron estaba más despejada.

Mayella Lloclla aparecerá junto a Kate del Castillo en La reina del sur 3.

Grabé tres escenas y una presentación, fue sin mayor expectativa, pero tratando de dar lo mejor. Cuando llegué a Lima me dijeron que estaba seleccionada y que tenía que volar a Colombia”. En ese país estuvo un mes. “Ir a trabajar con una productora sumamente grande era una experiencia nueva. Son tres unidades de grabación. En cada unidad ya tenían tres cámaras de cine y 200 personas trabajando ¡Inmenso! Nos han atendido superbien, cada uno tenía su propio espacio”.

Mayella dice que está “totalmente prohibida” de dar algún detalle del guion o si comparte una o varias escenas con Del Castillo. La temporada se sitúa cuatro años después del último capítulo y mostrará más escenarios políticos tras la fuga de prisión de Teresa Mendoza. Pero en líneas generales, cuenta que tiene un enfoque distinto. “Me dijeron que esta es la más grande producción, el guion está mucho más potente, hay más dinero de por medio. Kate del Castillo se siente incluso más cercana, porque es a nivel Latinoamérica. Nos hemos juntado en varias ocasiones y ha sido muy bonito conocerla detrás del personaje. Transmite mucha seguridad, mucha fuerza como mujer, porque también ha pasado por muchos momentos complicados ¿no? Y creo que todo eso la ha hecho crecer profesionalmente y ahora es lo que es”.

Para la actriz ha sido clave que la misma protagonista sea una de las productoras. “Ella elige quienes van a estar. Siempre a las mujeres se nos ha minimizado, pero con este enfoque esta serie demuestra que las mujeres tenemos poder y podemos ser protagonistas”. Está orgullosa porque la serie mostrará la “majestuosidad” de Perú, pero también el talento nacional. “Espero que a raíz de esto llegue más industria cinematográfica, porque aquí personal tenemos”.

Por la cinta ‘La pampa’ (sobre la trata de mujeres) y ahora ‘La reina del sur’, Mayella comenta que siempre buscó personajes que le permitan “denunciar” a través de su trabajo. “En las fronteras es donde más sucede esta esclavitud moderna.

Es por eso que creo que nuestro objetivo es abrir los ojos y sensibilizar a todas las personas por más que no lo estén viviendo. ¿Y sobre el narcotráfico? No estamos muy lejanos a todo lo que sucede y lo único que puedo decir es que con esta serie se van a identificar con una lucha constante entre lo bueno y lo malo, en cada uno de los países, donde se trata de no amilanarse por nada y seguir por el lado correcto”.

En medio del rodaje en Cusco celebró que se confirmara el estreno de Un mundo para Julius. En la cinta veremos a la versátil actriz como ‘Vilma’. “Es un personaje que vive hasta el día de hoy. Las diferencias sociales persisten, a veces no lo queremos notar o nos hacemos los ciegos. Ella, por ser una chica de provincia, viene con sueños y yo creo que es una parte muy importante en la vida de Julius. Parte de su forma de pensar ha sido por esta joven provinciana que le dio todo su amor. Veremos qué pasa con Julius. Hay quienes dicen que van a volver al cine por esta película. Es hermoso”.