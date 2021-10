Grey’s anatomy: Ellen Pompeo planea otra serie tras final de Anatomía de Grey

Grey’s anatomy es la serie médica más longeva en la historia de la televisión. Varios personajes pasaron por los pasillos del Hospital Grey Sloan Memorial, pero solo Ellen Pompeo se mantuvo como protagonista del programa con 18 temporadas encima. Ahora, la actriz de 51 años platica sobre su futuro una vez que el programa finalice.

En una charla con Dax Holt de Audacy, Pompeo contó que lo servicios de streaming son una gran ayuda para todos los actores de televisión que luchan para no encasillarse en proyectos para la pantalla chica. Sin embargo, su plan tampoco apunta a estelarizar películas en la pantalla grande.

“Antes, estar en una red durante tanto tiempo literalmente significaba estar condenado. Ese definitivamente ya no es el caso, así que probablemente no haría películas per se, pero probablemente haría algo de transmisión de televisión. Probablemente no en películas, no tengo una carrera cinematográfica“, fueron sus declaraciones.

Si bien no ahondó en el tipo de producciones que emprendería, adelantó que actualmente está desarrollando un proyecto junto con su productora Calamity Jane. “Estoy tratando de jugar en algunas áreas diferentes y hacer algunas cosas nuevas, pero estoy segura de que actuaré de nuevo”, finalizó.

La temporada 17 de Grey's anatomy puso casos reales de la COVID-19. Foto: composición / ABC

¿De qué trata la serie Grey’s anatomy?

En el Grey Sloan Memorial Hospital, cinco jóvenes licenciados en Medicina empiezan un duro periodo de pruebas con diferentes tipos de casos. La serie ha sido definida como una mezcla entre Urgencias y Sexo en Nueva York por el interés en las intrigas amorosas y los casos médicos.