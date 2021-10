Estrenos Marvel retrasados: Doctor Strange 2 y cinco películas más cambian sus fechas

Este lunes 18 de octubre, Walt Disney Studios anunció una reorganización en su próximo calendario de estrenos de películas. Entre los títulos mencionados tenemos varios de los próximos lanzamientos de Marvel Studios para el Universo Cinematográfico de Marvel. De todas las cintas listadas, la primera afectada es Doctor Strange: in the multiverse of madness, que pasó del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo del mismo año.

Otra de las afectadas es Thor: love and thunder, película con Chirs Hemsworth y Natalie Portman. El filme pasará del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de ese año. Gracias al nuevo calendario, sabemos que ahora se lanzarán tres películas del UCM en el 2022 en lugar de cuatro, como era el plan inicial.

Por otro lado, en la lista tenemos próximas películas sin título de Marvel, de las cuales una incrementó en una semana su lanzamiento, mientras que otras dos, incluida una que se piensa puede ser la Blade, fueron eliminados del programa. Los retrasos también afectaron la próxima secuela de Indiana Jones de Disney, pasará del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. El estudio también borró de la pizarra una película de Disney de acción real y un proyecto de 20th Century Studios.

Cambios en la fecha de estreno de Marvel Studios e Indiana Jones

Marvel Studios y Disney anuncian el cambio de fechas de estrenos de sus películas. Foto: composición/Marvel Studios