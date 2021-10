A todos los chicos: spin-off XO, Kitty con Anna Cathcart confirmado por Netflix

A todos los chicos de los que me enamoré llegó en 2018 como la primera entrega de una exitosa trilogía romántica, inspirada en las novelas escritas por Jenny Han. Ahora, Netflix ha confirmado una serie spin-off llamada XO, Kitty , donde Anna Cathcart retomará su papel de Kitty Song Covey -que interpretó en las tres películas de To all of the boys-, aunque esta vez lo hará como la protagonista.

El anuncio lo hizo el gigante del streaming a través de su cuenta oficial en Twitter, donde compartieron un curioso video en forma de misiva. “Seguro pensaban que la historia había terminado. Que no habrá más cartas. Pero hay una hermana Covey (algunos podrían llamarla la favorita) cuya historia de amor apenas está empezando. Estén atentos”, dice una voz en off durante el clip.

De esa manera, XO Kitty, según comenta Deadline, se convierte en la primera serie que se deriva de un contenido original producido por la compañía de Reed Hastings. Además, se ha revelado que Han (autora de la saga original) ha sido acreditada como la creadora de esta propuesta televisiva, que constará de 10 episodios. Ella fungirá también como showrunner y productora ejecutiva junto a Sascha Rothchild (GLOW, The baby-sitters club, The bold type).

No solo eso, también se sabe que Awesomeness Studios, firma encargada de la trilogía protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo, está involucrada en este proyecto, lo cual puede ser tomado como una buena señal por los fanáticos de las cintas predecesoras.

La romántica saga A todos los chicos estuvo protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo. Foto: Netflix

XO, Kitty - sinopsis oficial

La casamentera adolescente Kitty Song Covey cree saber todo lo que hay que saber sobre el amor. Pero, cuando se traslada al otro lado del mundo para reunirse con su novio a distancia, pronto se dará cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es tu propio corazón el que está en juego.