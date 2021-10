The flash: el director Andy Muschietti anuncia el fin de rodaje

El director Andy Muschietti confirmó, a través de su Instagram, que The flash terminó sus grabaciones y compartió una imagen del set de la película. “It´s a wrap” (Es una envoltura) fue la frase que acompañó a la fotografía. El anuncio se da un día después del DC FanDome 2021.

Este anuncio sigue a una publicación anterior de Instagram publicada poco antes, en la que el director agradeció al elenco y al equipo del largometraje. “Qué aventura. Gracias a todo el equipo y el elenco de The flash por haberlo dado todo”, escribió Muschietti.

El director de The flash, Andy Muschietti, agradece al elenco y al equipo de la película. Foto: captura

El director de The flash, Andy Muschietti, anuncia el fin del rodaje. Foto: captura

El anuncio del término de grabaciones de The flash se produce solo un día después de que la película lanzara su primer avance oficial a través de la DC FanDome 2021.

¿Qué vemos en el avance de The flash lanzado en el DC FanDome 2021?

El teaser presenta a Ezra Miller en sus dos versiones diferentes, como Barry Allen y como The flash. También, muestra a Sasha Calle como Supergirl. Además, se da a conocer el anuncio del esperado regreso de Michael Keaton como Bruce Wayne / Batman.

Detalles de la película The flash

Después de que varios escritores y directores abandonaran el proyecto, The flash finalmente comenzó a producirse en abril de este año con el director Andy Muschietti y la guionista Christina Hodson. La película está protagonizada por Ezra Miller, quien repite el mismo papel en las películas: Batman vs. Superman: down of justice, Suicide squad, ambas versiones de Justice league y el evento crossover Arrowverse de The CW (crisis on infinite earths).

¿Cuándo se estrena The Flash?