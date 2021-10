James Bond: cinco actores de Marvel y DC que podrían sustituir a Daniel Craig

La cinta de James Bond: No time to die ha significado el último peldaño en la carrera de Daniel Craig como el agente 007. Aunque esta quinta y última cinta estelarizada por el actor británico recaudó 56 millones de dólares en su estreno estadounidense, finalmente será el adiós de Craig bajo este personaje. Desde que esto se confirmó, los fanáticos de Bond han propuesto a diversos actores y actrices para ser los sucesores en las próximas películas del espía. Hay cinco estrellas que llaman la atención por su llamativa participación en cintas de Marvel y DC. ¿Podrían ser elegidos como el siguiente agente secreto personas como Tom Hardy, Michael Fassbender, Idris Elba, Richard Madden o Tom Hiddleston?

Richard Madden

El actor británico Richard Madden es recordado por su papel del príncipe Robb Stark en la aclamada serie de HBO Game of Thrones. Sin embargo, su nombre ha vuelto a sonar con más fuerza desde que se dio a conocer que sería Ikaris en la nueva cinta del UCM, Eternals. Lo cierto es que en ambos roles, Madden ha demostrado que tiene el porte necesario para asumir el cargo de liderazgo, una característica que predomina en James Bond.

Richard Madden. Foto: Twitter/ GQ

Idris Elba

Aunque su papel más conocido es el de Russell “Stringer” Bell en la serie The Wire, lo cierto es que Idris Elba es uno de esos pocos actores que ha estado tanto en películas de Marvel como de DC Comics. En el UCM interpretó al personaje nórdico Heimdall en las cintas de Thor y Avengers, mientras que en DC asumió recientemente el rol del habilidoso asesino Bloodsport en The Suicide Squad. En esta última, Elba demostró poder estar a la altura de un filme cargado de acción. ¿Su habilidad con las armas podrían volverlo un candidato potencial para ser el nuevo Bond?

Idris Elba. Foto: composición/Diactura/Tumblr

Tom Hardy

Tom Hardy quizás sea el más experimentado en cintas de acción de todo este grupo. Aunque ahora está en el foco de atención de los fanáticos de Marvel por su papel de Eddie Brock en Venom: Let there be carnage, el actor de origen británico ha asumido una gran cantidad de roles importantes en películas de acción y drama como The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road, Legend, The Revenant y Dunkirk. En todos estos filmes, Hardy ha puesto a prueba exitosamente su versatilidad como actor, por lo que podría decirse que estar bajo un rol como el de Bond sería un reto interesante para él.

Tom Hardy. Foto: composición/LosAngelesTime/Telva

Michael Fassbender

El ex Magneto en las cintas de Fox (ahora propiedad de Disney), también ha sido comentado por la audiencia como un posible James Bond debido a la elegancia que aporta a sus roles, además de su imponencia. Entre sus actuaciones más destacadas están sus papeles en largometrajes como Shame (2011), donde interpreta a un adicto al sexo; 12 años de esclavitud (2013), en el que da vida al despiadado esclavista Edwin Epps; Assasin’s Creed (2016), adaptación del videojuego de nombre homónimo; y en Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017), donde encarnó los roles del despiadado androide David y su contraparte Walter.

Michael Fassbender. Foto: composición/difusión

Tom Hiddleston

Si hablamos de Tom Hiddleston, es imposible no imaginar al reconocido villano del UCM, Loki. Después del éxito de su serie, parece que el actor británico se ha consagrado como el único que puede dar vida a este personaje. Tal parece que su actuación en películas como Crimson Peak (2015) o Kong: Skull Island (2017) no han sido suficientes para descatalogarlo como el hermano de Thor. Precisamente por eso, un papel como el de James Bond podría darle ese despegue que necesita para quitarse un poco el peso de su rol como asgardiano.