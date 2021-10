The Simpsons: compañía pagará casi US$ 7.000 solo por ver la serie

El trabajo de tus sueños ha llegado y todo gracias a una empresa británica. Si te encanta ver The Simpsons y en algún momento de tu vida te dijeron que pierdes el tiempo y no ganas nada, pues tu momento ha llegado. Es hora de darle la contra a esa persona que te mencionó que no valía la pena. Ahora tú puedes ganar 6.800 dólares por ver todos los capítulos de las 33 temporadas de la serie.

La familia más popular de todos los tiempos: Los Simpson. Foto: Star Plus

Resulta que la compañía Platin Casino está buscando a un analista de Los Simpson para predecir el futuro, debido a que muchas situaciones que se dieron en el show han terminado volviéndose realidad: la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la pandemia del coronavirus y la escasez del combustible en Reino Unido.

El casino busca saber qué sucederá en el 2022, por ello requiere de una persona mayor de 18 años con habilidades para redactar, que domine el idioma inglés y tenga acceso a un televisor o computadora para poder ver todos los episodios de la popular familia de color amarillo. “Estamos intrigados por ver lo que nos depara el año 2022″, señaló la empresa.

El pago es de US$ 6.800 para cancelar la plataforma de streaming Star Plus, además de recibir semanalmente una caja de donas. ¿Qué más podríamos pedir? Según lo expuesto por Platin Casino, el trabajador deberá lograr lo solicitado en ocho semanas, es decir, cumplir como mínimo 35 horas y media a la semana para culminar con las 284 horas del programa, incluyendo la película.

No hay duda que el empleo soñado sí existe y el casino lo sabe: “Creemos que el trabajo es un papel único y soñado para muchos: ¿a quién no le encantaría que le pagaran por ver televisión, y mucho menos Los Simpson?”.