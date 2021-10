The Flash: Michael Keaton regresa como el Hombre Murciélago, 29 años después de Batman returns

Uno de los momentos más esperados en el DC Fandome de 2021 fue la presentación del primer adelanto de The Flash. El material exclusivo no solo confirmó el multiverso del velocista del que tanto se había comentado, sino también presentó el regreso de Batman. Aunque exactamente no se mostró si fue el de Ben Affleck, la verdad es que los admiradores están emocionados por ver al Hombre Murciélago de Michael Keaton, que fue revelado algún tiempo atrás.

The Flash significará la tercera vez que Keaton interpreta al ‘Caballero de la noche’ tras las aventuras góticas de Tim Burton, Batman (1989) y Batman returns (1992). Afortunadamente, la sutilmente inexpresiva interpretación que el actor ofreció para el excéntrico multimillonario Bruce Wayne fue un éxito, tanto en la crítica como en la recepción del público.

Por ello, su arco narrativo en lo nuevo de Andy Muschietti es lo que, probablemente, sea lo más atractivo y emotivo en la trama general del largometraje, algo de lo que está muy consciente su intérprete. “Fue sorprendente, raro. Al empezar a grabar las escenas, fue como un montón de recuerdos que regresan. Es realmente interesante cómo los recuerdos retornan tras varios años”, declaró Keaton a Good day Chicago a mediados de agosto de este año.

The Flash traerá otras versiones de The Batman. Foto: composición/DC Fandome 2021

Sin embargo, hay un detalle que los espectadores notaron que podría predecir el futuro del personaje. Existe una secuencia concreta del adelanto mencionado anteriormente que muestra la emblemática máscara del Hombre Murciélago en el suelo, mientras la voz de Barry Allen dice en el fondo: “Cambias el futuro y cambias el pasado”. Ello podría anticipar la muerte del rol, quizá para darle un cierre definitivo a tantos años de omnipresencia.

Para lograrlo, tendrían que iniciar en su cambio a lo largo de los años y por qué posiblemente aún no se ha retirado. En este contexto, Alfred seguramente ha fallecido, y tal vez nunca entrenó a un Robin para continuar su legado. Si su grupo de villanos sigue haciendo de las suyas por Gotham, todo esto podría servir para explorar su reticencia a abandonar a Batman.

Batman interpretado por el actor Michael Keaton en 1989.

Por lo pronto, Keaton parece tener un papel importante en The Flash, pero su impacto depende en parte de que su regreso tenga sentido. Las criticadas Space Jam: a new legacy y ¡Scoob! revelaron las profundidades de Warner Bros. empujando agresivamente la nostalgia por encima de las historias convincentes. Ya sea una aparición única o el comienzo de algo más grande, la película debe proporcionar un futuro tangible para la estrella de Hollywood y su versión del personaje.