Shazam 2: Helen Mirren y Lucy Liu debutan como villanas en el DC FanDome 2021

Shazam: fury of the gods es la próxima cinta de DC Films que expandirá la historia de Billy Batson. Un nuevo clip fue revelado durante el DC FanDome 2021, que muestra a las actrices Helen Mirren y Lucy Liu con armaduras y capas interpretando a las diosas malvadas de Hespera y Kalypso. Además, el clip mostró algunas versiones tempranas de una tonelada de bestias míticas con las que Shazam tendrá que luchar en su próxima película.

Hasta el momento, se sabe que la película contará con una tercera hermana, de la cual aún no se sabe el nombre, pero sí que será interpretada por la actriz Rachel Zegler. Sin embargo, no aparece en el clip. Este trío de villanas no tiene una contraparte de DC Comics, pero se anunció que serían representadas como las hijas de Atlas, quien tiene una base en la mitología griega del mundo real.

Además de todas esas criaturas y deidades formidables, el clip muestra a Shazam con un traje desgastado por la batalla. Esta sería la segunda mirada que el público ha obtenido de cómo se verá el alter ego de Billy Batson. Un clip publicado anteriormente del set de Sahzam: fury of the Gods, reveló el traje del semidiós, antes de que sea devastado por sus poderosos enemigos.

La película es considerada como el primer éxito del DCEU.

Shazam 2: director no descarta nueva aparición de Superman

A través de Twitter, el director David F. Sandberg ya había señalado que la participación de Superman formaba parte de sus planes desde la primera entrega, pero prefiere guardar silencio hasta que veamos el resultado en la pantalla grande.

“No voy a comentar nada sobre los rumores de casting por varias razones. Una es que nunca puedes estar seguro de nada hasta que haya ocurrido. A la mitad del rodaje de Shazam, el plan era que Cavill participara. Podrían haberlo descubierto y estar en lo correcto en ese momento, pero habrían terminado equivocándose al final”, compartió.