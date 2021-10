Harry Potter: por sus 20 años, el mago vuelve a la TV con un show especial para fans

Warner Bros Pictures estrenó Harry Potter y la piedra filosofal en el 2001, impulsando el furor de la saga que ya venía desde la publicación de los libros de J. K. Rowling. La franquicia fue tan rentable que el estudio vio la oportunidad de hacer más producciones. Es así como nace Animales Fantásticos, que se prepara para estrenar su tercera cinta; se espera se produzcan dos más.

La saga de Harry Potter también estará en exclusiva a través de la plataforma HBO MAX (Foto: Difusión)

Para celebrar los 20 años del mundo mágico, las cadenas televisivas de Cartoon Network y TBS presentaron un pequeño teaser de un programa de preguntas dedicado a los fans.

Las señales anunciaron la llegada de Hogwarts tournament of houses, un programa de preguntas y respuestas que estará dividido en cuatro partes. Las emisiones se realizarán cada semana desde el domingo 28 de noviembre hasta el 19 de diciembre y estarán bajo la conducción de Helen Mirren.

“Celebramos los 20 años de Harry Potter con una pequeña competencia amistosa”, aseguró la actriz que hace de host en el anuncio del especial.