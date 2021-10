El último duelo, crítica: una epopeya feminista en la Francia medieval

El mejor Ridley Scott regresa a los dilemas terrenales que cuestionan la conciencia y la dignidad humana con El último duelo. Como era de esperarse, su película posee una factura técnica arrolladora que nos transporta a la Francia medieval del siglo XIV y nos cuenta una historia valerosa encabezada por Jodie Comer (Marguerite), Adam Driver (Jacques Le Gris) y Matt Damon (Jean de Carrouges).

La cinta cuenta la historia de Marguerite, la esposa de Jean que fue abusada sexualmente por Jacques. Pese a las repercusiones y escándalo que esto suscita en la época, ella no se queda callada y le acusa, sin saber que el destino de los tres será definido por un duelo a muerte. Sin embargo, esto no será el plato principal sino un desfogue físico y necesario para un drama desarrollado durante tres horas.

Para abordar este relato, el director emplea tres perspectivas diferentes sin trampas de guion ni ilusiones de tiempo. Al contrario, emplea una narrativa más convencional que se resiente únicamente por la extensión y reincidencia de pasajes casi insulsos. No obstante, lo más preocupante reside en que la cinta disipa toda su intriga antes del enfrentamiento entre ambos caballeros.

‘La verdad de Marguerite’ es el último de los tres puntos de vista en ser presentados antes del duelo. Hasta entonces no sabíamos qué era cierto o falso, pero lamentablemente perdemos esta ambigüedad antes de tiempo. Si bien ganamos un bando y posición satisfactoria previo al enfrentamiento, la película no involucra al espectador como sí pudo hacerlo con una estructura narrativa más sugerente, cómplice y disruptiva como la propia protagonista.

Ben Affleck, Matt Damon y Adam Driver en The Last Duel, la nueva cinta épica de Ridley Scott. Foto: composición / 20th Century Studios

Aunque la sensación de que El último duelo pudo ser más atractiva, no se le puede reclamar la falta de compromiso para reflexionar en la naturaleza humana, el honor, género, poder y justicia negada a una mujer prisionera de un mundo patriarcal. Se trata de una denuncia feminista, tan imperiosa como Thelma & Louise en su momento, que aprovecha las bazas de una superproducción de este tipo para redoblar el eco de su mensaje.

Ridley Scott no comete el error de sacrificar la coherencia de su mundo a costa de aleccionar a la audiencia con un producto descaradamente manipulador y lacrimógeno. No es una denuncia tibia o contenida. Es un caso real donde los personajes y eventos se desarrollan acorde al contexto, sumándole naturalidad. Y aunque no sea una obra mayor del director, posee virtudes capaces de opacar sus desperfectos y posicionarla como una cita conciliadora con el cine.

Ficha técnica de El último duelo