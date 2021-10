VER DC Fandome 2021 en vivo y online: sigue el minuto a minuto del evento para fans

Este sábado 16 de octubre, DC Cómics y Warner Bros. presentan la segunda edición de su convención virtual DC Fandome 2021, donde se presentarán novedades sobre sus películas, programas de televisión, juegos, historietas y más. Tras confirmarse más de una sorpresa, como diversos tráiler, fanáticos son los más emocionados por el material que será presentado.

En el DC Fandome veremos el primer tráiler de The Batman, contenido de Black Adam, Suicide Squad: kill the justice league y sobre The Flash. Así también, se ha anunciado la presencia de Dwayne Johnson, John Cena, Jason Momoa y Robert Pattinson.

Ver en vivo y gratis el DC Fandome 2021

Hora para ver el DC Fandome 2021

El evento, que se llevará a cabo este 16 de octubre a partir de las 10.00 a. m. hora de Estados Unidos, se extenderá por 4 horas. Para no perderte ni uno de los paneles y presentaciones en vivo, sigue el siguiente horario:

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver el evento EN VIVO?

Como sucedió el año pasado, el DC Fandome 2021 es un evento gratuito online, por lo que no será necesario comprar una entrada. Hay tres maneras para ver la convención:

A través del sitio web DCFanDome.com . Aquí deberás registrarte para ser parte de la audiencia

Por otro lado, también puedes seguir el DC Fandome 2021 en vivo a través del canal de YouTube de DC o Warner Bros Latinoamérica.

desde el perfil de DC en Twitch y que puedes encontrar en Por último, la transmisión se podrá very que puedes encontrar en este enlace

Tráiler del DC Fandome 2021

¿Qué veremos en en el DC Fandome 2021?

The Batman: nuevo tráiler de la película protagonizada por Robert Pattinson será presentada por él y el resto del reparto

The Flash: se mostrará un adelanto de la nueva película protagonizada por Ezra Miller

Black Adam: primer vistazo de la cinta con Dwayne ‘la Roca’ Johnson

Injustice: primer avance de la película de animación

‘Catwoman: hunted’: se anunciará una nueva trama.

Invitados confirmados al DC Fandome 2021

Actores, directores, artistas y guionistas de DC compartirán espacio en la reunión. A continuación, la lista de nombres que presentarán material de sus producciones: