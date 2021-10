DC FanDome 2021: James Gunn y The Suicide Squad dedican divertido clip a los fans

Este sábado 16 octubre ha sido un día especial para todos los fans de DC Comics, pues el evento dedicado a ellos, DC FanDome 2021, sacó todos los adelantos esperados y más. Como parte del show, hubo paneles especiales en los que vimos a los protagonistas de cada cortometraje hablar del material y a la par agradecer a cada uno de los seguidos. Tal fue el caso del director James Gunn y el equipo de The Suicide Squad.

James Gunn en el DC FanDome 2021. Foto: captura / DC FanDome 2021

Con una pequeña presentación y un resumen muy interactivo del videojuego Suicide Squad: kill the Justice League, se dio paso a otro a un clip con las recopilaciones más graciosas de The Suicide Squad, siendo Nanaue el principal protagonista, junto a sus compañeros suicidas.

Idris Elba en el DC FanDome 2021. Foto: captura / DC FanDome 2021

Terminado el corto, el escritor y director del film James Gunn agradeció a todos los fanáticos por apoyar, ver, compartir y recomendar la cinta The Suicide Squad (2021) . Asimismo, el actor Idris Elba (Bloodsport), Joel Kinnaman (Rick Flag), Daniela Melchior (Ratcacher II) y Margot Robbie (Harley Quinn) se unieron para dar las gracias por todas las muestras de afecto hacia ellos.

John Cena estuvo para la presentación de The Suicide Squad y la serie Peacemaker. Foto: captura / DC FanDome 2021

A lo que el carismático John Cena (Peacemaker) respondió: “WOW, no sé qué decir chicos, es muy inesperado. Me siento muy querido. Yo nunca he preparado un discurso, pero déjenme decirles ‘de nada’” .

Margot Robbie en el DC FanDome 2021. Foto: captura / DC FanDome 2021

Inmediatamente, el grupo corrigió al Pacificador. No hay duda que Gunn y el equipo se pusieron de acuerdo para armar este clip y dedicárselo a la audiencia fiel a su estilo.