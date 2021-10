De Gossip girl a You: las curiosidades que pocos fans sabían sobre Penn Badgley

Tras una larga espera, la tercera temporada de You finalmente llegó a Netflix. Tal y como ocurrió con las anteriores entregas, esta parte de la franquicia contará con un total de 10 episodios que deberán mostrar la nueva vida de Joe al lado de su esposa Love y de su hijo recién nacido, Henry. Pese al éxito del programa, pocos conocen la trayectoria y curiosidades sobre Penn Badgley, el protagonista del drama.

¿Quién es Penn Badgley, actor de You?

Penn Badgley es un actor estadounidense reconocido por participar en series como Gossip girl, John Tucker must die, The stepfather, Easy A y la más aclamada, hasta el momento, You.

Penn Badgley en Instagram

Badgley ha demostrado en más de una ocasión su solidaridad con las personas más necesitadas. Por tal razón, usa sus redes sociales, como Instagram, para solicitar ayuda a sus seguidores cuando es necesario.

Penn Badgley volverá a dar vida a Joe, quien ahora deberá enfrentar su futuro como padre. Fuente: @younetflix (Instagram)

Curiosidades de Penn Badgley, actor de You

El actor protagonista de la serie You nació el 1 de noviembre de 1986 en Maryland y actualmente tiene 35 años de edad. No fue hasta que le dio vida a Dan Humphrey en Gossip girl que ganó reconocimiento en la industria artística.

Penn Badgley inició su carrera actoral cuando solo tenía 13 años y participó en algunos pequeños papeles en los programas Will and Grace, Daddio, What i like about you.

Pese a que Badgley tiene mucho interés por la actuación, otra de sus pasiones es la música, por lo que decidió formar su propia banda llamada MOTHXR en 2014 y presentó su primera canción que lleva por nombre Easy. Años más tarde lanzó Centerfold, su primer disco.

En You, el actor interpreta el papel de un asesino obsesivo que no tiene ningún remordimiento al momento de matar a sus víctimas. Pero, algo que pocos conocían es que en la película The stepfather, él tuvo que lidiar con un padrastro con las mismas inclinaciones criminales que Joe Goldberg.

Tráiler de You, temporada 3