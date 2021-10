Ver DC Fandome EN VIVO: horarios, programación link online Latinoamérica Batman Peacemaker

DC FanDome 2021 está a pocas horas de emitirse, el evento contará con las novedades de Warner Bros y DC films distribuidas en distintos paneles. Además, se presentará un nuevo tráiler de The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson. A continuación, todos los detalles acerca de una de las convenciones más importantes de la cultura pop.

Horarios Latinoamérica para ver DC Fandome

El DC FanDome comenzará a partir de las 10.00 a. m. y tendrá una duración de cuatro horas. Conoce los horarios para algunos países de Latinoamérica:

Perú y México - 12.00 p. m. del 16 de octubre

Chile, Argentina y Uruguay - 2.00 p. m. del 16 de octubre

Programación del DC Fandome

La convención contará con la presentación de distintas películas, programas de televisión y videojuegos. En cuanto a los largometrajes, los más importantes serán los paneles de Aquaman y el reino perdido, Batgirl, The Batman, The Flash, y ¡Shazam! Fury of the gods.

DC Fandome es uno de los eventos para fans más esperados del año. Foto: DC

Link para ver EN VIVO el DC Fandome

La nueva edición del DC FanDome se podrá ver de manera gratuita en el sitio web DCFanDome.com, en donde tendrán que registrarse.

The Batman en DC Fandome

Luego de que el primer avance de The Batmanse estrenará en 2019, se espera que en esta ocasión se muestre un nuevo tráilere con Zoë Kravitz interpretando a Catwoman.

Peacemaker en DC Fandome

Después del estreno de The Suicide Squad, se confirmó que la Peacemaker tendría su propia serie, la cual continuaría la historia de la cinta dirigida por James Gunn. El panel presentará el primer adelanto del show y su fecha de estreno.

Teaser del DC Fandome