Transformers 7: Optimus Prime y la explosiva escena que sorprendió a Cusco

Transformers: rise of the beasts, la cinta dirigida por Steven Caple Jr., está dando de qué hablar por su rodaje en Cusco. En los últimos días, los fanáticos no han dejado de compartir el paso de los robots por las calles cusqueñas, pero no esperaban ver a Optimus Prime protagonizando una escena tan explosiva como la de ahora.

Por medio de redes sociales, los fans presenciaron cómo el líder de los Autobots chocó aparatosamente contra su enemigo Scourage en inmediaciones de la Plaza San Pedro. El impacto fue tal que destruyeron un muro diseñado especialmente para la impactante escena.

Luego de que todo salió conforme, ambos vehículos quedaron seriamente dañados por la explosión y tuvieron que ser remolcados. El éxito de dicha grabación fue celebrada por la producción, luego de todas las prácticas desarrolladas para no pasar nada por alto y preservar el patrimonio nacional.

Cabe resaltar que el director Steven Claple Jr. también tiene planeado rodar escenas similares mañana en la calle Tambo de Montero. Al igual que ahora, emplearán las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier accidente. Por esto no será sorpresa que los famosos robots sigan dando de qué hablar entre los seguidores de la saga de acción.

Transformers 7: ¿de qué tratará la película?

La película Rise of the beasts nos trasladará a los años 90, época en la que los Maximals, junto con Terrorcons y Predacons, se unirán a una guerra. Esto demostrará ser un desarrollo bastante interesante para la saga, ya que estamos acostumbrados a las peleas entre Autobots y Decepticons.