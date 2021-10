The Batman: nuevos pósters del Acertijo y Bruce Wayne para la DC FanDome 2021

The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, es una de las producciones más esperadas por el público. El largometraje dirigido por Matt Reeves se centrará en los primeros años de Bruce Wayne como Batman y la lucha que tendrá con los primeros villanos que asolan Ciudad Gótica. A pocas horas de celebrarse la DC FanDome 2021, se han publicado dos nuevos pósteres que muestran el aspecto que tendrán el Caballero Oscuro y el Acertijo.

The Batman - nuevos pósters

Robert Pattinson será Batman. Foto: Warner Bros

El acertijo será uno de los tres villanos a los que enfrentará Batman en la cinta. Foto: Warner Bros

¿Cuándo es el DC FanDome 2021?

El sábado 16 de octubre es la fecha establecida para que se celebre el evento del DCEU. Además, veremos nuevos adelantos de The Batman, Peacemaker, The Flash, Aquaman and the lost kingdom, Supergirl, Black Adam, Injustice, Catwoman: hunted, Batwoman, Stargirl, Harley Quinn y más.

¿Cuándo se estrenará The Batman?

Así como muchas otras producciones de Hollywood, la producción tuvo una serie de contratiempos por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Para alegría de los fanáticos del superhéroe, el rodaje finalizó en marzo de este año y anunció la fecha que tiene programada su estreno en los cines: el 4 de marzo de 2022.

¿De qué trata The Batman?

La película se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será el El Acertijo de Paul Dano, quien asesina a los candidatos a la alcaldía y deja extraños mensajes en el lugar del crimen.

The Batman - elenco

De acuerdo con Fandom Wire, el Acertijo será el enemigo principal de Batman en la película de Matt Reeves. Sin embargo, hay más actores que formarán parte del elenco. A continuación te damos la lista confirmada hasta el momento:

- Zoe Kravitz es Catwoman/Selina Kyle

- Jeffrey Wright es el comisario James Gordon

- Paul Dano es Enigma/Edward Nashton

- Colin Farrell es El Pingüino

- Andy Serkis es Alfred Pennyworth

- John Turturro es Carmine Falcone

The Batman: avance exclusivo muestra la famosa batiseñal