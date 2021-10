Heroína latina en Netflix: Sandra Echeverría y el reto de estar en Maya y los tres

Como lo había anunciado a principios de año, Netflix viene apostando este 2021 por novedosos contenidos para sus usuarios. Con películas y series que se han vuelto los favoritos de su público, para este mes de octubre llega un nuevo título: Maya y los tres.

Dirigida y escrita por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, la trama nos lleva a través de una aventura única llena de color y magia, dos características que se fusionan con las tres culturas en las cuales el autor se inspiró para dar vida a su obra: la azteca, maya e inca.

Con un reparto en inglés liderado por Zoe Saldaña, quien toma su posta para el público latinoamericano es la actriz mexicana Sandra Echeverría, quien conversó con La República sobre el desarrollo de su personaje y la llegada de esta novedosa propuesta a Netflix.

“Ahorita ver a Maya teniendo toda esta combinación de culturas es un orgullo. Yo quiero que mi hijo y los niños de nuestros países crezcan también viendo esto y se vean reflejados y orgullosos de lo que somos. Me encanta que un director como Jorge presente un personaje así. En Estados Unidos no se ha visto algo así y en México es complicado presentar un proyecto de esta manera. Estoy feliz de que los chicos puedan ver a una heroína latinoamericana”, comentó la intérprete sobre la presentación de Maya, una joven heroína que busca salvar a su pueblo y sus seres queridos.

Sandra Echeverría junto a Jorge Gutierrez. Foto: Instagram/@sandraecheverriaoficial

Por otro lado, Echeverría celebró la libertad de guion y las referencias vistas a lo largo de Maya y los tres. Como se sabe, Jorge R. Gutiérrez incluyó la iconografía, la esencia e historia de las culturas latinoamericanas antes mencionadas.

“Recuerdo haber ido al Museo Nacional de Antropología y ver las reliquias que ahí están conservadas. Ver eso en la serie, sus colores y qué representan, ha sido impresionante. El apreciar que incluyeron partes de nuestra música popular mexicana ha sido satisfactorio de ver”, explicó.

Finalmente, y sobre cómo fue interpretar a Maya, Sandra Echeverría reveló que lloró más de cinco veces durante todo el doblaje por la profundidad de las escenas y lo diálogos que el director había incluido. “Fueron momentos cargados de sentimientos. La gente no me dejará mentir, pero hubo escenas muy intensas donde tuve que parar y decirle a Jorge: ‘¿Por qué me haces esto?’ Pero ha sido una experiencia gratificante y estoy feliz con el resultado. Estoy segura que al público les fascinará Maya y los tres en Netflix”.