Michael Caine se retira del cine: Best sellers será su última película

Michael Caine, el actor británico de 88 años, es una de las estrellas más respetadas de Hollywood, gracias a su larga carrera y el legado que ha dejado en la industria cinematográfica. Con un total de 150 películas, ha sorprendido a todos sus seguidores alrededor del mundo con la noticia de su retiro.

En una entrevista para BBC Radio, el artista explicó que esta decisión se debe a un problema de columna que le afecta las piernas, las limitaciones producidas por la pandemia de coronavirus y el hecho de que la mayoría de proyectos actuales no buscan un protagonista de 88 años.

Tras esto, enfatizó que Best selles será su última película. En esta entrega, Caine interpreta al escritor Harris Shaw, un autor solitario, cascarrabias y alcohólico que tuvo un gran éxito de ventas. Por contrato con una editorial, él todavía tiene un libro por entregar y su jefa Lucy Standbridge le obligará a terminarlo.

“Como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin levantarte de la cama!”, agregó Caine sobre su nueva faceta artística respaldada por sus exitosos trabajos como Blowing the bloody doors off: and other lessons in life.

De esta forma, se acabó la posibilidad de que el actor aparezca en Rápidos y furiosos 10 como el padre de Deckard. “Si tuviera que pensar ‘¿a dónde vamos con el próximo capítulo?’ Michael Caine. Podría encontrar una manera (…). Podría introducir algo en el futuro”, contó Vin Diesel anteriormente a The Hollywood Reporter.

Michael Caine y las películas que lo volvieron leyenda

Aunque Caine es conocido por Interestelar y El caballero de la noche, dos películas modernas que aprovecharon al máximo su porte y rango interpretativo, el actor cuenta con muchas otras películas que ha realizado a lo largo de los años. A continuación, te compartimos las más aclamadas.