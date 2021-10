DC FanDome 2021: horarios y plataformas para ver en directo el evento de DC

DC FanDome 2021 es uno de los eventos más esperados del año. Miles de fanáticos de los cómics y videojuegos están a la espera de ver las novedades que presentará Warner Bros y DC films en los distintos paneles con los que contará la convención. Uno de los anuncios más importantes será el nuevo tráiler de The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson. A continuación, te daremos todos los detalles para disfrutar de un excelente momento junto con tus personajes favoritos de DC vía online.

¿Cuándo es el DC FanDome 2021?

La convención está programada para realizarse el sábado 16 de octubre. Los paneles más esperados de DC FanDome 2021 son los de The Batman, Peacemaker, The Flash, Aquaman and the lost kingdom y más.

Horario para ver la DC FanDome 2021 en distintos países

La nueva edición del DC FanDome comenzará a partir de las 10.00 a. m. (Hora del Pacífico) y se extenderá por cuatro horas. Conoce las horas de inicio del evento en cada país:

Chile, Argentina y Uruguay - 2.00 p. m. del 16 de octubre

- 2.00 p. m. del 16 de octubre Perú y México - 12.00 p. m. del 16 de octubre

y México - 12.00 p. m. del 16 de octubre España - 7.00 p. m. del 16 de octubre

El DC FanDome 2021 traerá novedades de sus mejores películas y series del universo DC. Foto: composición / DC Comics

¿Cuáles son los paneles en DC Fandome 2021 EN VIVO?

En el tráiler del evento se nos muestra un vistazo rápido a una variedad de películas, programas de televisión y videojuegos que serán parte de la reunión. En cuanto a las películas, los fanáticos pueden esperar paneles de Aquaman y el reino perdido, Batgirl, The Batman, The Flash, ¡Shazam! Fury of the gods y Blue Beetle.

Tráiler del DC FanDome 2021