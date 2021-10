The Batman en DC FanDome: tráiler y todos los detalles sobre la película

The Batman es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC porque reinventará al Hombre Murciélago interpretado ahora por Robert Pattinson. Bajo la dirección de Matt Reeves, se aprovechará la faceta detectivesca del personaje como ninguna otra película antes.

No por nada lo fanáticos están a la expectativa de los avances que presentará la DC FanDome sobre la cinta. Ya sean entrevistas, pistas o un nuevo tráiler oficial, cualquier detalle será crucial para elevar las expectativas por el estreno.

Cuándo se estrenará DC FanDome

La nueva edición de DC Fandome tiene agendado su estreno para este sábado 16 de octubre. Para ser parte de la experiencia, deberás registrarte online por medio de dcfandome.com para obtener el minuto a minuto del evento y no perderte ningún detalle.

El DC FanDome 2021 traerá novedades de sus mejores películas y series del universo DC. Foto: composición / DC Comics

¿Qué esperan los fans?

Los fanáticos esperan encontrarse virtualmente con las figuras más icónicas del DCEU y relacionados. Además, de The Batman habrá nuevos adelantos de Peacemaker, Black Adam, The Flash, Aquaman and the lost kingdom, Injustice, Catwoman: hunted, Batwoman, Stargirl, Harley Quinn y Supergirl, entre otros.

Fecha de estreno de The Batman

The Batman sufrió una serie de contratiempos por la pandemia, así como muchas otras producciones de Hollywood. Para alegría de los seguidores del superhéroe, el rodaje finalizó en marzo de este año y agendó su fecha de estreno para el 4 de marzo de 2022.

Robert Pattinson como Batman

En respuesta a las críticas de sus detractores, Robert Pattinson prometió estar a la altura de las expectativas y honrar el legado del Hombre Murciélago en el cine. Sin embargo, encontró la inspiración para salir adelante gracias a otros famosos actores que decidieron interpretar a superhéroes.

“Miras a los verdaderos guerreros del género de los superhéroes, como Hemsworth, The Rock, Downey Jr., Evans, y te preguntas si te has puesto en el lugar equivocado. Tras hablar con un poco, sé que todo el mundo está nervioso cuando la oportunidad se presenta”, contó a la revista Healthy For Men.

Tráiler de The Batman

Teaser de DC FanDome