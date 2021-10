Elizabeth Olsen reflexiona sobre la evolución de la Bruja Escarlata en el UCM

Elizabeth Olsen debutó en las películas de Marvel Studios con la escena post-créditos de Capitán América: El soldado de invierno, estrenada en el 2014. Actualmente, tiene su propia serie titulada WandaVision estrenada este año por Disney Plus.

El recorrido de Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios ha sido muy curioso, ya que comenzó como villana con su hermano Pietro Maximoff, interpretado por el actor Taylor – Johnson y junto a Hydra, para luego pasarse al bando de Ultron. Después se unió a Los vengadores, convirtiéndose en un personaje secundario con momentos impactantes mientras se veía cómo avanzaba su relación con Vision.

Elizabeth Olsen interpreta a La bruja escarlata en el UCM. Foto: Marvel

Ahora, con el protagónico de WandaVision, ya se le puede llamar Bruja Escarlata, una poderosa hechicera que estudia la magia negra.

Además, Bruja Escarlata será muy importante en el futuro de Marvel Studios y la próxima vez que veremos a Elizabeth Olsen interpretando al personaje será en la película Doctor Strange y el multiverso de la locura, cuyo estreno está programado para el 2022.

Elizabeth Olson sobre Wanda

“Joss Whedon realmente amaba mucho a Wanda y estaba muy emocionado de traerla al Universo Cinematográfico de Marvel. Me estaba preparando para posibilidades que no sabía si realmente cumpliríamos o no. Pero todavía quería crear pequeños huevos de Pascua. Entonces colocaríamos huevos de Pascua en ciertos lugares, como una mirada demasiado larga con Vision. Y luego, obviamente, su viaje emocional fue la pérdida de sus padres. Wanda y su hermano se convirtieron en estos luchadores rebeldes en Sokovia”, dijo la actriz.

Seguidamente agregó: “En Capitán América: Civil War de Marvel Studios, encontramos a Wanda completamente sin familia, sin ningún ancla y completamente sola. Wanda estaba tratando de descubrir su propio lugar dentro de Los vengadores. Por suerte encuentra consuelo en Visión, ya que se convierte en algo más que un amigo. Mientras también lidiaba con su propia vergüenza de quién es ella. Y luego seguimos un poco más esa historia en Vengadores: Infinity War. Y creo que Paul Bettany y yo realmente creíamos que, por muy divertido que sea ser parte del humor y la alegría de Los vengadores, hemos creado una base emocional para nuestros personajes que no juega con la ironía, en realidad. Lo cual es un poco extraño en estas películas, cuando tanto es irónico y divertido de ver. Pero también es algo encantador”.