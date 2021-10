‘Spider-Man: no way home’: Holland cree que será el fin de la franquicia

No hay duda de que ‘Spider-Man: no way home’ es una de las películas más esperadas por millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Se cree que la cinta mostrará juntos en pantalla a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spidey. A pesar de que Marvel Studios y Sony Pictures no han confirmado el spiderverse, uno de los actores que trabajó con Maguire en Spider-Man 2 regresará: Alfred Molina.

Tom Holland aprovechó la oportunidad para revelar la admiración que siente por el artista en una entrevista realizada por Entertainment Weekly, en donde también se atrevió a brindar detalles del largometraje .

“ Es una de las personas favoritas con las que he trabajado (Alfred Molina). Fue muy divertido ver cómo ha avanzado la tecnología. Cuando estaba haciendo estas películas (Spider-Man 2), los brazos eran títeres, y cuando lo hicimos (no way home), todos son imaginarios y generados por computadora. Fue genial verlo, revivirlo, pero también volver a aprenderlo”.

Tom Hollan cree que Spider-Man: no way home es el fin de la franquicia

No way home marca la tercera aparición de Holland como el Hombre Araña, y en cuanto a la historia, el actor lo llama una “conclusión” de su trilogía, concluyendo la narrativa que él y Watts presentaron por primera vez al estrenar Homecoming en el año 2017.

“Todos estábamos tratando (No Way Home) como el final de una franquicia. Creo que si tuviéramos la suerte de sumergirnos nuevamente en estos personajes, verías una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente estábamos tratando a (No Way Home) como si estuviera llegando a su fin, y se sintió así “, finalizó Holland.