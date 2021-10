‘Spider-Man: into the spider-verse 2′: título y los últimos detalles sobre la cinta

Spider-Man: Into the spider-verse 2 tiene agendado su estreno para el próximo 8 de abril del 2022, pero ya están dando de qué hablar entre los seguidores de Marvel por las novedades sobre la producción. No es para menos teniendo en cuenta que traerá de regreso el multiverso arácnido a la pantalla grande.

A fin de hacer más amena la espera por su lanzamiento, la cuenta del film en Twitter compartió una imagen promocional que revela su título oficial: Spider-Man across the spider-verse. Con esto, se recalca que la cinta no será una introducción sino una exploración a los mundos alternos de Spidey.

La cinta llegará a inicios de 2022. Foto: Sony

En cuanto a las variantes del Hombre Araña que aparecerán en la secuela, los fanáticos se cuestionan quiénes serán los elegidos para ayudar a Miles Morales en su nueva aventura. No obstante, la producción reveló algunas de las adiciones como, por ejemplo, la versión futurista del año 2099.

Como se recuerda, este personaje apareció en la escena post créditos de la primera entrega con la voz de Oscar Isaac. En dicha secuencia, se recreó un famoso meme que mostraba su llegada junto a la presentación del arácnido de los años 60.

¿Qué pasó en Spider-Man: into the spider-verse?

La película animada nos mostró la historia de Miles Morales, quien vive en un mundo paralelo. Todo transcurría con normalidad hasta que fue mordido por una araña radioactiva y se topó con Spider-Man, quien finalmente termina muriendo.

En ese momento, se abrió una puerta dimensional de donde aparecen diferentes Spider-Man como Noir, Porker, Gwen Stacy y Penny Parker. Juntos se dispusieron a derrotar a Kingpin, el causante de abrir el portal.