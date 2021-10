Secret invasion de Marvel: Samuel L. Jackson confirma el inicio de la producción

A través de las redes sociales, Samuel L. Jackson publicó una foto de sí mismo con una camiseta que muestra a Nick Fury convirtiéndose en polvo. Este evento tuvo lugar después de que Thanos obtuviera las seis gemas del Infinito y matara a la mitad del universo con un solo chasquido de su Infinity gauntlet.

La foto llevaba como título: “Es hora de volver a la rutina. ¡Feliz de volver al ataque! #secretinvasion #fuckthatsnap #backwithafury“. Todo apuntó a que Jackson estaría listo para volver como el superespía Nick Fury luego de haber recibido el chasquido de Thanos.

Samuel L. Jackson regresaría como el superespía Nick Fury en Secret Invasion.

¿De qué trata Secret invasion?

La serie original del cómic sigue la historia de los alienígenas que cambian de forma, conocidos como Skrull, reemplazando a varios de los héroes más destacados de Marvel mientras intentan conquistar la Tierra.

Aún no se sabe cómo el MCU adaptará la historia, ya que las películas han mostrado a dichos seres como incomprendidos que solo buscan un nuevo hogar luego de ser perseguidos por el Imperio kree.

Reparto de Secret invasion

Además de la participación de Samuel L. Jackson, Secret invasion traerá de vuelta al actor Ben Mendelsohn como Talos, el líder de los Skrull y un papel que interpretó en Capitana Marvel y Spider-Man: far from home. También agregará algunas caras nuevas al MCU, como Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald y Carmen Ejogo en una serie de roles no revelados. En tanto, Emilia Clarke será la cuarta estrella de Game of Thrones en unirse al MCU.

Fecha de estreno de Secret invasion

Se espera que Secret invasion se estrene durante el 2022 por Disney Plus.