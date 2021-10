New York Comic Con 2021: escritor de Action Comics asegura que no habrá una historia malvada de Superman

El escritor Phillip Kennedy Johnson señaló que durante su carrera en Action Comics nunca aparecerá un Superman malvado, similar a la de la franquicia Injustice. Las declaraciones las brindó durante un panel de la New York Comic Con 2021.

“Es un lanzamiento fácil para un estudio”, dijo Johnson al responder a la pregunta de un fan sobre por qué las representaciones malvadas de Superman eran tan comunes en los medios de comunicación. “Superman es modelo de virtud. Entonces, la idea de corromperlo es fácil de ser reutilizado por los medios”.

Escritor Phillip Kennedy Johnson no escribiría un Superman versión Injustice.

Johnson hizo referencia a la película Brightburn de 2019, como un ejemplo de este tipo de Superman malo, y calificó al personaje principal de “irredimible”. El film presentaba a un niño al estilo del Hombre de Acero, quien usaba sus poderes para aterrorizar a su familia y a su ciudad natal de una manera similar a un asesino de películas de terror.

Además, citó a Yoda de The Empire Strikes Back y señaló que era “más rápido, más fácil, más seductor” deconstruir a Superman que presentarlo como un individuo genuinamente bueno.

En esa línea, advirtió sobre los juegos y cómics de Injustice. En dicha producción, se observa que el Hombre de Acero se convierte en dictador.