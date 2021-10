Hawkeye: avance muestra la ‘batalla’ de Avengers en Nueva York y revela más de Kate Bishop

Hawkeye, la nueva miniserie de Marvel con Disney Plus, estrenó un reciente avance oficial en el que se muestra una obra de teatro que retrata la famosa batalla de los Vengadores en Nueva York contra Loki en la primera cinta de Avengers. De igual manera, se pudo observar un par de imágenes nuevas de Kate Bishop, interpretada por la actriz estadounidense Hailee Steinfeld, quien acompañará al personaje del conocido Jeremy Renner en esta aventura de acción ubicada en época navideña.

El avance inició con Hawkeye contando que ha llevado a su familia a Nueva York por las fiestas para ver una obra musical. Esta puesta en escena era una representación de la batalla de los Vengadores contra Loki. Y, aunque aparecían personajes como Thor, Capitán América, Iron Man y hasta el mismísimo Ojo de Halcón en un gran escenario siendo interpretados por actores al estilo glamuroso de Broadway, esto es algo que pareció no llamarle mucho la atención al mismo Clint Barton.

¿A quién le contaba Hawkeye este plan familiar? Nada menos que a Kate Bishop, el nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel que saltará por primera vez de los cómics directamente a las pantallas de streaming por Disney+ este año. La actriz Hailee Steinfeld evidenció cómo su personaje tendrá un toque de comedia que acompañará a la acción en esta historia durante una conversación en auto con el miembro de Avengers.

En su relato, Clint le mencionó a la nueva joven heroína, interpretada por Hailee Steinfeld, que hay ciertas personas que intentan asesinarlo. Cuando Hawkeye se disponía a salir de un lugar desconocido con sus flechas, un gran grupo de malhechores lo asaltaron en lo que parecía ser un intento de secuestro.

De esta manera, hacia el final del tráiler y bajo el ritmo de “It’s the most wonderful time of the year” del icónico cantante estadounidense Andy Williams, Bishop y Hawkeye se vieron envueltos en una persecución en auto donde utilizaron unas flechas explosivas para evadir a sus enemigos.

¿Cuándo va a salir la serie de Hawkeye?

La serie de Hawkeye se estrenará el próximo 24 de noviembre a través de Disney+. Al igual que Loki y Falcon & el Soldado del Invierno, la serie contará con solo seis capítulos que se estrenarán semanalmente en la plataforma de streaming.

En el reparto se ha destacado también la aparición de la actriz Florence Pugh, quien volverá a su papel de Yelena Belova, introducido en la película Black Widow. Además, se sumaron Vera Farmiga como Eleanor Bishop, madre de Kate; y Tony Dalton, quien dará vida a Jack Duquesne, mejor conocido como Swordsman.